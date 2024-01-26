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外資下滑 陸商務部：短期數據波動符合經濟規律

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國新辦26日召開新聞發布會，邀請商務部官員出席，會上，大陸商務部部長王文濤預告，大陸今年將舉辦「投資中國」2024峰會等，吸引外商投資。記者陳政錄／攝影
大陸國新辦26日召開新聞發布會，邀請商務部官員出席，會上，大陸商務部部長王文濤預告，大陸今年將舉辦「投資中國」2024峰會等，吸引外商投資。記者陳政錄／攝影

大陸商務部日前發布數據顯示，去年實際使用外資金額人民幣1兆1339.1億元（約新台幣4.65兆元），年減8.0%，對此，大陸商務部部長王文濤26日在一場記者會上回應說，短期外資數據出現一些波動，這是符合經濟規律的正常現象，並指今年大陸將持續打造「投資中國」品牌，預告將舉辦「投資中國」2024峰會等，努力實現外資企業提出的「下一個中國還是中國」。

王文濤表示，把時間拉長一點看，去年大陸引資規模仍處於近年來的高位，雖年增率下降，但僅次於兩個比較特殊的年份，2021年、2022年，處於歷史第三高。他並指，從結構方面來看持續優化，高科技產業引資佔比達37.4%，比2022年提高了1.3個百分點，創歷史新高，製造業領域引資佔比提升1.6個百分點，達到了27.9%。

王文濤還說，外資有一些項目，特別是一些國別的大項目落地，會影響這個國家的排名，所以具有一定不確定性。2023年，加拿大、英國、法國、瑞士、荷蘭對華投資大幅成長，歐盟、美國、日本在華的新設外資企業數實現了成長。

王文濤認為，短期外資數據出現一些波動，這是符合經濟規律的正常現象，特別是有一些大項目的落地，往往會影響當年以及明年、後年的波動。 中國經濟長期向好的基本面沒有改變，特別是中國堅持對外開放的基本國策，始終敞開懷抱，真心歡迎各國企業投資中國。

他說，在去年「投資中國年」基礎上，今年持續打造「投資中國」品牌，初步考慮在境內外舉辦20多場招商引資活動，包括一場標誌性活動，也就是「投資中國」2024峰會，還有10場境外活動和12場境內活動，和繼續落實好去年推出的外資24條，推動放寬外資准入，持續優化外商投資環境，用好外資企業圓桌會、外資企業問題訴求收集辦理系統。

就去年大陸國務院發布《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》，也就是外資24條，有日本商會反映一些事項尚未落實，王文濤說，整體來看，超六成政策舉措已經落實或已經取得積極進展，包括外籍個人津補貼免稅、外資研發機構採購國產設備退稅等政策已經作了延續，延續到2027年底，新版外國人永久居留身分證正式啟用、《外國商務人士來華工作生活指引》發布，提升了外國朋友在華交通、生活、消費的便利度，大陸會積極推動問題的解決，並推動有關政策措施的落實。

去年大陸實際使用外資金額年增率翻黑，受到關注。(新華社)
去年大陸實際使用外資金額年增率翻黑，受到關注。(新華社)

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