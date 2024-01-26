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陸商務部長王文濤：美企擔憂中美經貿問題被政治化

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸商務部部長王文濤表示，美企擔心中美經貿問題被政治化，認為最大的風險就是「去風險」。記者陳政錄／攝影
大陸商務部部長王文濤表示，美企擔心中美經貿問題被政治化，認為最大的風險就是「去風險」。記者陳政錄／攝影

就展望2024年的中美經貿關係，大陸商務部部長王文濤26日表示，中美兩國很多企業特別是美資企業反映，現在最大的擔憂是中美關係，擔心經貿問題被政治化，最大的風險就是「去風險」，關稅和制裁抬升成本等，「這些都是我們未來需要討論的問題」，強調中方有很大誠意推動解決企業關切的問題。

大陸國新辦26日召開記者會，由王文濤和大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文、副部長郭婷婷等出席。

就大陸商務部如何看待中美經貿關係走勢，王文濤說，回顧建交45年來，中美兩國，一個是最大的開發中國家，一個是最大的已開發國家，雙方互為重要的貿易夥伴，雙向貿易、投資快速成長，產業鏈供應鏈緊密融合。中美經貿合作內容已從單一貿易擴展到經濟的各個領域，為兩國經濟社會發展、人民福祉提升作出重要貢獻。

他接著提到，去年中美元首形成面向未來的「舊金山願景」，中方始終認為，中美在經貿領域的共同利益遠大於分歧，雙方應該加強對話溝通，並努力幫助企業解決在進行務實經貿合作中面臨的各種問題，發掘經貿合作潛力。

王文濤舉例，比如說，兩國很多企業特別是美資企業反映，現在最大的擔憂是中美關係，擔心經貿問題被政治化。 有些美資企業說，現在如果要「去風險」，最大的風險就是這個，沒有之一。

他說，企業也關心一些其他問題，包括加徵關稅大幅抬升經營成本，雙向投資限制導致市場進入受阻。 因為制裁對企業本身以及合作夥伴帶來不確定性，合規成本大大提高。「 這些都是我們未來需要討論的問題，也是需要我們雙方解決的問題，我們有很大誠意推動解決企業關切的問題。」

因此，王文濤說，下一步，中方願意和美方認真落實兩國元首舊金山會晤共識，充分發揮兩國商務部建立的溝通交流機制作用，這個溝通交流機制，一是部長級會談，二是副部長級每年兩次會議 ，三是司局級每月磋商，以及出口管制資訊交流機制。雙方保持定期溝通，妥善管控分歧，增進理解互信，推動務實合作，努力為兩國經貿合作特別是企業穩定預期創造良好環境。

風險 舊金山

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