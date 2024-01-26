王毅確定再會蘇利文 大陸外交部宣布兩人於泰國會晤

根據大陸外交部網站26日消息，大陸外交部發言人汪文斌宣布，大陸外交部長王毅將訪問泰國，期間將與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）舉行新一輪會晤，對外證實兩人將碰面的消息，但未透露會談要點。華爾街日報25日報導，雙方預計商討由伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊紅海航運情事。

這是美國總統拜登與大陸國家主席習近平去年11月在美國舊金山舉行峰會以來，王毅與蘇利文的首次碰面。

大陸外交部發言人汪文斌26日宣布，應泰國副總理及外長斑比邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於1月26日至29日訪問泰國。經中美雙方商定，王毅將在曼谷與蘇利文舉行新一輪會面。同一時間，美國白宮也宣布了雙方將會晤的訊息。

此前，華爾街日報與英國金融時報25日報導兩人將會晤的消息，當時白宮拒絕評論，大陸駐美大使館則未回覆詢問。

華爾街日報指出，拜登政府的官員曾表示，以色列與哈瑪斯（Hamas）開戰以後，美方曾要求北京傳達別讓衝突擴大的訊息給伊朗。美國稱伊朗供應青年運動武器、資金和其他支援。預料雙方將討論青年運動攻擊紅海航運相關問題。

金融時報則指出，兩人此次會議是在賴清德贏得台灣總統大選後舉行。目前台灣依舊是美中之間最有爭議的議題之一，美國持續關注中共解放軍對台灣的脅迫行動，也密切關注北京如何處理賴清德就職前的局勢。