傳接陸外長 劉建超見印、日大使

聯合報／ 記者陳政錄／北京報導
中共中聯部長劉建超（右）24日在北京中聯部會見日本駐北京大使金杉憲治。（圖／取自中聯部官網）
中共中聯部長劉建超（右）24日在北京中聯部會見日本駐北京大使金杉憲治。（圖／取自中聯部官網）

外媒傳出劉建超將於今年三月接任大陸外長一職，中共中央對外聯絡部昨天發布，中聯部部長劉建超廿四日分別會見了印度駐華大使羅國棟和剛履新的日本駐華大使金杉憲治，表示與印方推動兩國關係早日重回「健康穩定發展軌道」、和願和日本朝野加強交流，尊重彼此核心利益和重大關切，塑造相互客觀積極認知。

劉建超本月上旬訪問美國後，近日頻繁在外事活動露面，包括十九日會見北韓駐華大使李龍男、廿二日會見蒙古國民主黨代表團，和於廿四日會見了羅國棟、金杉憲治。據華爾街日報報導，大陸預計將在三月的全國兩會期間，任命劉建超為下任外長，並有美方官員稱已獲中方告知，劉將承擔重任。

金杉憲治去年十二月十九日才抵達北京履新，在會見時，劉建超提到，去年十一月舊金山「岸習會」，重新確認全面推進「中日戰略互惠關係」。

在會見羅國棟時，劉建超說，中印關係改善，有助於為兩國加快發展營造良好周邊外部環境，也有利於世界和地區的和平穩定與發展。表示願與印方一道，不斷加強「十四億中國人民同十四億印度人民的交流對話」。

日本 印度 舊金山

延伸閱讀

劉建超會見日本駐北京大使 籲塑造相互客觀積極認知

大陸外長人選出爐？傳劉建超將獲任命 華府官員：已獲中方告知

劉建超會印度駐陸大使：盼雙方重視彼此核心關切

諾魯無預警與台斷交 廖達琪：大陸對賴清德當選的不滿訊號

相關新聞

陸與新加坡互免簽 掀起出遊潮

中國大陸與新加坡昨天在北京簽署免簽協議，自二月九日起，雙方人員可在對方停留卅日免簽，大陸外交部指出，這是給兩國人民送上「...

建「應變反駁隊」 港府宣傳戰促23條立法

香港政府加快基本法二十三條立法即國安本地立法節奏，香港特首李家超說當年立法失敗，相信是香港人太君子，不知道世途險惡，不知...

傳接陸外長 劉建超見印、日大使

外媒傳出劉建超將於今年三月接任大陸外長一職，中共中央對外聯絡部昨天發布，中聯部部長劉建超廿四日分別會見了印度駐華大使羅國...

最後失聯者找到了…雲南土石流44人被埋 官方證實全罹難

中國雲南省鎮雄縣塘房鎮涼水村22日發生山坡地崩塌，大量土石流掩埋民宅，造成44人被埋。官方通報，最後一名失聯人員於今晚找...

中國和新加坡互免簽證 大陸護照「含金量」有多高？

據中國外交部發布的消息以及中國央視的報導，1月25日，中國和新加坡政府代表在北京簽署《中華人民共和國政府與新加坡共和國政府關於互免持普通護照人員簽證協定》，規定從2024年2月9日（農歷除夕）起，雙方持普通護照人...

共軍高層大洗牌 陸國防部：能力始終在線

大陸國防部25日召開一月例行記者會，發言人吳謙就去年共軍尤其火箭軍高層大洗牌，新任防長董軍出線，以及中美兩軍交往等議題做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。