傳接陸外長 劉建超見印、日大使

外媒傳出劉建超將於今年三月接任大陸外長一職，中共中央對外聯絡部昨天發布，中聯部部長劉建超廿四日分別會見了印度駐華大使羅國棟和剛履新的日本駐華大使金杉憲治，表示與印方推動兩國關係早日重回「健康穩定發展軌道」、和願和日本朝野加強交流，尊重彼此核心利益和重大關切，塑造相互客觀積極認知。

劉建超本月上旬訪問美國後，近日頻繁在外事活動露面，包括十九日會見北韓駐華大使李龍男、廿二日會見蒙古國民主黨代表團，和於廿四日會見了羅國棟、金杉憲治。據華爾街日報報導，大陸預計將在三月的全國兩會期間，任命劉建超為下任外長，並有美方官員稱已獲中方告知，劉將承擔重任。

金杉憲治去年十二月十九日才抵達北京履新，在會見時，劉建超提到，去年十一月舊金山「岸習會」，重新確認全面推進「中日戰略互惠關係」。

在會見羅國棟時，劉建超說，中印關係改善，有助於為兩國加快發展營造良好周邊外部環境，也有利於世界和地區的和平穩定與發展。表示願與印方一道，不斷加強「十四億中國人民同十四億印度人民的交流對話」。