建「應變反駁隊」 港府宣傳戰促23條立法

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港特首李家超25日在立法會就23條立法，強調香港不應忘記2019年「香港式顏色革命」期間的「慘痛教訓」。中新社
香港特首李家超25日在立法會就23條立法，強調香港不應忘記2019年「香港式顏色革命」期間的「慘痛教訓」。中新社

香港政府加快基本法二十三條立法即國安本地立法節奏，香港特首李家超說當年立法失敗，相信是香港人太君子，不知道世途險惡，不知道世界上那麼多小人，那麼多國家對香港虎視耽耽。他說，香港將成立「應變反駁隊」解說立法，防敵對力量、防間諜活動。

香港特首李家超昨天到立法會出席行政長官互動交流答問會，就「推動盛事經濟」及「基本法二十三條立法」分兩節與立法會議員交流。

李家超說，香港政府就基本法二十三條立法準備工作已進入最後階段，這項立法是香港憲制責任，特首施政報告已經提出要在今年內完成立法。香港政府責無旁貸，亦相信經過二○一九年，社會已經有共識要處理好國家安全問題。

李家超首度提出，會就二十三條立法成立「應變反駁隊」，就解說工作作系統性建設，即設立數個專隊進行解說，包括「核心解說隊伍」和「支援解說隊伍」，他本人和律政司長、保安局長為主要解說官員，港府各部門和政策局都會一起參與推廣及解說。會向商界、媒體、外國總領事和外國商會等特別界別解說，地區層面亦有區議會和關愛隊推動解說工作。

他相信，在立法過程中敵對力量會在文宣工作，特別是利用互聯網，大量抹黑和歪曲事實，呼籲立法會議員如果見到抹黑或惡意攻擊訊息，可以通知港府。香港必須防範敵對勢力想在港取得其最大利益，要保障香港利益和經濟發展。

李家超表示，現今地緣政治日益複雜，國家安全威脅隨時出現，科技快速演變，間諜活動手法充滿隱密性，未來國家安全風險千變萬化，二十三條立法需要具有前瞻性。

不屬建制派的新思維立法會議員狄志遠認為，不少市民仍然擔心二十三條立法影響人身、言論、集會及新聞自由，今次立法是對港府做好民心工作重大考驗。

香港特首 立法會 李家超

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