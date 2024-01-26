陸與新加坡互免簽 掀起出遊潮

中國大陸與新加坡昨天在北京簽署免簽協議，自二月九日起，雙方人員可在對方停留卅日免簽，大陸外交部指出，這是給兩國人民送上「新春賀禮」，將促進雙方人文交流。受此影響，各大旅遊平台搜尋新加坡遊程瞬間暴增三倍，今年春節假期大陸遊客前往新加坡的訂單量已較去年增長超過十四倍。

央視新聞報導，大陸外交部副部長鄧勵和新加坡駐北京大使陳海泉廿五日在京簽署這項相互免持普通護照人員簽證協定，並定今年二月九日（農曆除夕）正式生效。屆時雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留不超過卅日。

大陸與新加坡25日在北京簽署免簽協議，至此大陸已與157國締結了涵蓋不同護照種類的互免簽證協定。圖／截自央視新聞

不過，入境對方國家從事工作、新聞報導等須事先批准的活動以及擬在對方國家停留超過卅日的，須在入境對方國家前辦妥相應簽證。

報導稱，截至目前，大陸已與一五七國締結了涵蓋不同護照種類的互免簽證協定，與四十四個國家達成簡化簽證手續協定或安排，與包括新加坡、馬爾地夫、哈薩克等廿二個國家實現全面互免簽證。

此外，還有六十多個國家和地區給予中國大陸公民免簽或落地簽便利。

大陸外交部領事司司長吳璽表示，近來，大陸推出了一系列便利人員往來措施，彰顯大陸對外開放的決心，大陸歡迎世界各國朋友來華旅遊、經商、投資、學習。

大陸外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會上表示，中新免簽協定在中國農曆龍年春節前落地生效，無疑是給兩國人民送上了一份新春賀禮，必將進一步促進中新人文交流，推動中新關係和各領域合作不斷發展。

另據上海第一財經報導，消息公布後，網上新加坡機票、飯店搜索量瞬間倍增。線上旅遊平台「去哪兒」顯示，免簽的消息公布後，新加坡酒店搜索量較發布前增長四倍，機票搜索漲三倍。

另一家線上旅遊平台「攜程」的數據顯示，免簽消息公布後十分鐘，新加坡相關旅遊產品熱度增長超過三成。「攜程」的數據顯示，截至一月廿四日，今年春節假期中國遊客前往新加坡的訂單量較去年增長超過十四倍。「馬蜂窩」站內新加坡的熱度也瞬間高漲百分之三百五十。

目前東南亞黃金旅遊線路「新馬泰」（新加坡馬來西亞泰國）三國都已對中國遊客免簽，同程研究院稱，未來中國遊客前往東南亞各國旅遊將更便利。