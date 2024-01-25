中國和新加坡互免簽證 大陸護照「含金量」有多高？

據中國外交部發布的消息以及中國央視的報導，1月25日，中國和新加坡政府代表在北京簽署《中華人民共和國政府與新加坡共和國政府關於互免持普通護照人員簽證協定》，規定從2024年2月9日（農歷除夕）起，雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅U.6、探親、商務等私人事務，停留不超過30日。入境對方國家從事工作、新聞報導等須事先批准的活動以及擬在對方國家停留超過30日的，須在入境對方國家前辦妥相應簽證。

中國與新加坡互免簽證的協議生效後，在中國被視為東南亞黃金旅遊線路「新馬泰」三個國家已全部對中國遊客免簽。

目前，中國公民赴新加坡須辦理簽證，中國對新加坡則實行單方面免簽：新加坡公民赴華可享有15天免簽入境。這項免簽政策曾在新冠疫情期間暫停，去年7月26日重新恢復。

中國護照好用嗎？

中國央視報導稱，截至目前，中國已與157國締結了涵蓋不同護照種類的互免簽證協定，與44個國家達成簡化簽證手續協定或安排，與包括新加坡、馬爾地夫、哈薩克等22個國家實現全面互免簽證。此外，還有60多個國家和地區給予中國公民免簽或落地簽便利。

就普通護照持有人而言，中國護照目前的「含金量」處於全球中等偏下水平。

英國咨詢公司「Henley & Partners」每年都會公布根據普通護照持有人（相對於外交護照持有人）的旅行自由對各國進行的全球排名，也就是亨利護照指數排行榜（Henley Passport Index）。該排名的標準是普通護照持有者無需簽證或入境後可快速得到落地簽的國家數量。

根據2024年亨利護照指數排行榜，排在第一位（總共104位）的是法國、德國、義大利、日本、新加坡、西班牙這6個國家，其持普通護照的公民可以免簽（或落地簽）進入194個國家。香港排名第19，持香港特別行政區護照者可免簽（或落地簽）進入171個國家。中國和巴布亞紐幾內亞一樣排名第62位，其持有普通護照的公民可以免簽（或落地簽）入境85個國家（地區）。

根據中國領事服務網2023年12月07日發布的信息，單方面允許中國公民免簽入境國家和地區有26個（其中沒有歐洲國家），單方面允許中國公民辦理落地簽證國家和地區有44個。此外，按照互免簽證協定，持普通護照的中國公民可以免簽入境阿爾巴尼亞、阿拉伯聯合大公國、巴貝多、巴哈馬、白俄羅斯、波士尼亞與赫塞哥維納、多米尼克、厄瓜多、馬爾地夫、模里西斯、塞爾維亞、塞席爾、聖馬利諾、蘇利南、東加、亞美尼亞等國。

中國國家移民局所能查到的最新數據（2019年4月）顯示，中國持有有效普通護照總人數超過1.7億人，僅佔內地總人口的約13%。

除此之外，中國對公務員這個群體出國實行特殊規定。中國的國家公務員正處級以上干部屬於國家報備人員，如需辦理因私護照、因私出境都需要公安機關、單位審批。有些單位還會將公務員辦理好的因私護照收回單位。中國的公務員數量在700萬左右。

擴大單方面免簽及落地簽

中國外交部領事司司長吳璽在接受央視專訪時表示，近一段時間以來，中方推出了一系列便利人員往來措施，這充分彰顯了中國推進高水平對外開放的決心，我們歡迎世界各國朋友來華旅遊、經商、投資、學習。

去年底，中國推出了從2023年12月1日至2024年11月30日對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞6國持普通護照人員來華15天免簽的新規定。之前，中國只對汶萊和新加坡試行單方面免簽。今年1月中旬，中國又宣布將對瑞士和愛爾蘭實行單方面免簽，還宣布外國人來華可辦落地簽。

疫情期間，中國的出入境遊受到重大打擊。據中國文旅部數據，中國2020年共接待入境遊客2747萬人次，同比下降81%。根據中國移民管理局數據，2020年全年外國人入出境約760萬人次，同比下降76.2%；2021年全年外國人入出境453.1萬人次，同比下降65.9%；2022年全年外國人入出境447.3萬人次。據官方統計，2023年，中國的入境人員數量已恢復至2019年的62.9%。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】