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美艦過台海 北京批評：台灣選後美方所作所為違背承諾

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌強調，美方在台灣選後所作所為違背美國領導人多次重申的承諾。路透
大陸外交部發言人汪文斌強調，美方在台灣選後所作所為違背美國領導人多次重申的承諾。路透

美國勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）24日通過台灣海峽，共軍東部戰區已經發聲批評美軍惡意破壞地區和平穩定，大陸外交部則指出，台灣大選後美方採取了一系列消極言行，違背美國領導人多次重申的承諾，要求美國「立即停止侵權挑釁行徑，停止給台海和平穩定製造麻煩」。

據北京日報報導，大陸外交部發言人汪文斌25日下午指出，「台灣是中國領土不可分割的一部分，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移」。

他指出，大陸注意到台灣地區選舉結束之後，美方採取了「一系列消極言行」，向「台獨」勢力發出錯誤信號。他並提到，美方所作所為違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違背美國領導人多次重申的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾。

他最後強調，「美方應當切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，立即停止侵權挑釁行徑，停止給台海和平穩定製造麻煩，停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」。

美國 台獨 外交部

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