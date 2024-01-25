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再批美台軍售 陸國防部：台獨就是「劇毒」死路一條

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
對於美台軍售案，陸國防部發言人吳謙表示，「台獨劇毒，死路一條，」幾件美製武器換不來台灣的安全。路透社
對於美台軍售案，陸國防部發言人吳謙表示，「台獨劇毒，死路一條，」幾件美製武器換不來台灣的安全。路透社

對於台美簽署約7.7億元的「飛彈系統技術支援服務」，和向美購入T-11人員降落傘等，大陸國防部發言人吳謙25日在記者會上表示，「台獨劇毒，死路一條，」幾件美製武器換不來台灣的安全。他並稱，為捍衛國家主權和領土完整，解放軍一向「敢於出手、敢打必勝」。

吳謙表示，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外來干涉。民進黨當局為了一己私利，揮霍台灣老百姓的血汗錢去購買美國裝備，完全是飲鴆止渴，只會將台灣推向兵兇戰危的險境。

他接著說，「台獨劇毒，死路一條」。幾件美製武器換不來台灣的安全。為捍衛國家主權和領土完整，解放軍一向「敢於出手、敢打必勝」。

另，就美軍驅逐艦芬恩號24日通過台灣海峽，吳謙首先表示，昨天解放軍東部戰區發言人施毅已就此發表談話。他接著說，「我想強調的是，無論以台制華也好，還是倚美謀獨也罷，都將以失敗而告終。」

他還表示，在台灣問題上，大陸的政策明確、一貫，概括起來就是三個永遠：「台灣永遠不是一個國家，台獨永遠不可能成事，外部勢力分裂中國的圖謀永遠不會得手」。

大陸國防部發言人吳謙說，「台獨劇毒，死路一條」。記者陳政錄／攝影
大陸國防部發言人吳謙說，「台獨劇毒，死路一條」。記者陳政錄／攝影

解放軍 台獨 國防部 軍售

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