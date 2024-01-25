中共高喊「台灣當歸」 稱1情況將不得不採斷然措施

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聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國防部發言人吳謙表示，「祖國統一，台灣當歸」，解放軍將以行動說話，始終做捍衛大陸國家主權和領土完整的鋼鐵長城。新華社
大陸國防部發言人吳謙表示，「祖國統一，台灣當歸」，解放軍將以行動說話，始終做捍衛大陸國家主權和領土完整的鋼鐵長城。新華社

大陸國防部25日召開例行記者會，會上就我外交部呼籲大陸尊重台灣選舉結果，大陸國防部新聞局長吳謙重申陸方立場，表示「台灣地區選舉是中國的地方事務」，結果顯示民進黨並不能代表台灣主流民意，他接著稱，「祖國統一，台灣當歸」，解放軍將以行動說話，始終做捍衛大陸國家主權和領土完整的鋼鐵長城。

吳謙說，不管台灣局勢怎樣變化，都不可能改變「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分」的基本事實，不可能改變國際社會堅持一個中國原則的普遍共識，不可能改變中國終將實現統一的歷史大勢。

他重提《開羅宣言》、《波茨坦公告》和聯合國大會第2758號決議等，強調這一系列具有國際法律效力的文件確認了「台灣是中國不可分割領土」的歷史和法理事實。

吳謙說，需要強調的是，「中國的主權和領土從未分割，台灣是中國領土一部分的法律地位和事實從未改變」，這才是台海的真正現狀。台灣永遠不是一個國家，「台獨」永遠不可能成事，外部勢力分裂中國的圖謀永遠不會得逞。

他說，「祖國統一，台灣當歸。中國人民解放軍將以行動說話，始終做捍衛國家主權和領土完整的鋼鐵長城」。

另就外界關注，大陸是否在今年對台進行大規模軍演，吳謙說，如果台獨分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，這是14億多中國人民的堅定意志，也是解放軍的神聖使命。

吳謙還表示，近日，解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織例行性海空兵力聯合戰警警巡，進一步提升部隊實戰化訓練水平，增強捍衛國家主權和領土完整的打仗能力。他說，解放軍持續練兵備戰，將繼續常態組織有關軍事行動。

大陸國防部發言人吳謙25日在記者會上說，「祖國統一，台灣當歸」，解放軍將以行動說話，始終做捍衛大陸國家主權和領土完整的鋼鐵長城。記者陳政錄／攝影
大陸國防部發言人吳謙25日在記者會上說，「祖國統一，台灣當歸」，解放軍將以行動說話，始終做捍衛大陸國家主權和領土完整的鋼鐵長城。記者陳政錄／攝影

解放軍 國防部 台灣 中共

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