觀選惹議遭台灣境管 王志安：紅綠一家親

台灣網路脫口秀《賀瓏夜夜秀》週一（1月22日）播出前央視記者王志安上節目單集。王志安提及台灣選舉文化時，形容台灣大選「基本就是個秀」、「把殘疾人推上去煽情」，被指為影射罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發軒然大波。

王志安（王局）過去曾擔任中國官媒央視調查記者，但疑似因為過度批評北京遭到封殺，現移居日本，成為擁有百萬流量的自媒體人。

今年1月初，王志安在台灣觀選期間參加《賀瓏夜夜秀》錄影，被問及對於台灣這次大選的看法時，王志安回應，「我覺得台灣的大選就像秀」，「去台灣的造勢場合你就會.....給人走錯片場的感覺」。他形容台灣政黨造勢活動不像政治競選舞台，而是演唱會現場，「把殘疾人士推上去煽情」，接著便抽動四肢喊「支持民進黨、搶救王義川」，讓全場哄堂大笑。

民進黨人士群起批評

該集播出後，有不少人指出王志安此舉是在影射罹患罕見疾病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，批評他歧視身障人士。時任民進黨發言人張志豪23日回應：「該節目邀請他國人事評論我國選舉，還以訕笑方式影射造勢活動站台人士，民進黨對此惡意言論深感不以為然，並予以譴責。」

民進黨發言人吳崢表示，提名陳是借重他的法律專業，呼籲王志安對此澄清道歉；民進黨立委王定宇稱，台灣是多元社會，不能阻止有人用低下的方式，嘲笑一個努力、專業、有故事的人，「如果你只看到輪椅，沒看到他背後的故事，那只能說有的人眼光比較深遠，有的人眼光比較短淺」。

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被影射的立委候選人陳俊翰則表示，這起事件讓人在意的點是，「中國連選舉自由都沒有，何以回過頭來，嘲笑台灣的民主自由和選舉？令人感到荒謬。」他也說，王志安似乎認為「障礙者就是不配出來參選」、「沒有能力去實現自己的理念」，只能被當作政黨煽情的工具，稱這樣的理解和想法非常錯誤。

王志安：說民進黨是綠共，看來真是有一點道理。

張志豪則是在Threads上發文稱：「一個中國人對台灣的民主說三道四？主持人賀瓏只透過製作人道歉？大家覺得夠嗎？」讓王志安再度不滿回應，「這話聽起來是不是好熟悉？沒錯，中共的王毅和趙立堅都說過很多次，『一個美國人，有什麼資格對中國的民主說三道四？』民進黨的發言人去大陸當外交部新聞發言人，可以無軌銜接」、「紅綠一家親，一模一樣！」

王志安也在X（前推特）反批民進黨消費殘障人士，「把殘障人士當競選工具」，「一個執政黨的發言人，竟然對一個綜藝節目的言論斷章取義施以壓力......說民進黨是綠共，看來真是有一點道理。」

對於在節目上模仿陳俊翰一事，王志安表示：「如果陳律師感覺到被冒犯，我當面給他道歉。」但強調這和他譴責民進黨將身障人士當作選舉工具並不矛盾。

隨著輿論爭議升溫，台灣陸委會24日晚間表示已經向移民署聯繫，確認王志安當時持觀光簽證來台觀選，期間上節目的行為已經違反規定，並由移民署決議註銷入出境許可證、境管5年。

對於王志安事件引發輿論抨擊，也有人指出，王志安在節目中說的重點是要政黨不要玩弄選民感情，質疑批評王志安的聲浪並非全然是身障人士抱不平，而是因為他批評民進黨的選舉與造勢手法，才會引來諸多不滿。

（綜合報導）

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