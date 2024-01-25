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持續反腐 陸去年處分省部級幹部49人、立案中管幹部87人

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共中紀委指出，2023年處分了省部級幹部49人。圖為2024年1月10日中共第二十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議。（圖／截自央視新聞）
中共中紀委指出，2023年處分了省部級幹部49人。圖為2024年1月10日中共第二十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議。（圖／截自央視新聞）

中共官員被查處的情況，有了最新的統計。根據中共中央紀委國家監委網站，2023年立案的中管幹部87人、處分了49位省部級幹部；對「行賄者」則立案1.7萬人。

根據中央紀委國家監委網站消息，2023年全大陸紀檢監察機關共接收信訪舉報345.2萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報105.7萬件次。處置問題線索173.3萬件，其中談話函詢36.3萬件。

官方2023年共立案62.6萬件，其中立案中管幹部87人、廳局級幹部3,456人、縣處級幹部2.7萬人、鄉科級幹部8.9萬人；處分則是61萬人，其中黨紀處分49.8萬人、政務處分16.2萬人；處分省部級幹部49人，廳局級幹部3,144人，縣處級幹部2.4萬人，鄉科級幹部8.2萬人，一般幹部8.5萬人，農村、企業等其他人員41.7萬人。同時，堅持受賄行賄一起查，立案「行賄人員」1.7萬人，移送檢察機關3,389人。

2023年，全大陸紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育和處理171.8萬人次。其中，運用第一種形態批評教育和處理109.6萬人次，占總人次的63.8%；運用第二種形態處理49.2萬人次，占28.6%；運用第三種形態處理6.4萬人次，占3.7%；運用第四種形態處理6.6萬人次，占3.9%。

與前面幾年的通報相較，對2023年的通報，特別詳細說明了立案的組成成分，包含中管幹部87人、廳局級幹部3,456人等情況。

此前，1月10日的中共20屆中紀委第三次全體會議公報指出，今年要繼續緊盯重點問題、重點領域、重點對象、新型腐敗和隱性腐敗，「把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重」，並點名將要深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等領域腐敗問題。

幹部 中共

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