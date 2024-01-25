彭麗媛再度單獨舉行外事活動 會見烏茲別克總統夫人

大陸國家主席習近平夫人彭麗媛的政治角色，一直是外界關注的話題之一。而近日她則再度擔綱外事活動，會見烏茲別克總統夫人，呼籲雙方為兩國人民世代友好事業「不斷添磚加瓦」。

據新華社消息，彭麗媛24日下午會見烏茲別克總統夫人米爾濟約耶娃（Ziroat Mirziyoyeva），她讚賞米爾濟約耶娃長期致力於社會慈善和公益事業，希望雙方在婦女兒童權益保護、殘疾人等弱勢群體保障方面加強互學互鑒。彭麗媛還表示，近年來中烏人文交流與合作蓬勃發展，期待雙方秉持傳統友好，為兩國人民世代友好事業不斷添磚加瓦。

米爾濟約耶娃則高度評價彭麗媛長期以來為促進婦女和兒童事業發展所做工作，表示願繼續積極推動雙方密切交流合作，為深化雙方友好貢獻力量。

公開資料顯示，大陸國家主席夫人單獨會見外賓過往相當罕見，例如彭麗媛的前任、胡錦濤夫人劉永清就罕有單獨會見外賓紀錄，而2018年開始，彭麗媛單獨會見外賓的次數逐漸增多，在外事活動上的份量顯著加重。

2018年彭麗媛曾以「國家主席習近平夫人、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使」身分，單獨會見聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay），同年底也以「國家主席習近平夫人」身分單獨會見塞爾維亞總統夫人。2019年11月彭麗媛還以「國家主席習近平夫人、世界衛生組織結核病和愛滋病防治親善大使」身分會見比爾蓋茲（Bill Gates）。

近幾年，尤其是新冠疫情之後，彭麗媛曾單獨會見一些外國元首夫人，如厄瓜多總統夫人、巴西總統夫人、印尼總統夫人、剛果民主共和國總統夫人，加蓬總統夫人等。2023年12月隨習近平訪問越南時，彭麗媛分別與越南國家主席夫人潘氏清心、越共中央總書記夫人吳氏敏參觀河內國家大學、越南婦女博物館並茶敘。

在主場多邊外交的部分，2016年杭州G20峰會，彭麗媛邀請外國領導人夫人參觀中國美術學院；2017年第一屆一帶一路峰會時，彭麗媛邀請19位外國領導人配偶參觀北京故宮博物院；2019年第二屆一帶一路峰會時，她則邀請10位外國領導人夫人欣賞崑曲跟京劇表演。

2023年5月「中國—中亞峰會」時再度邀請兩位中亞國家元首夫人參觀展示秦腔藝術為主的「西安易俗社」；2023年10月第三屆一帶一路峰會時，彭麗媛邀請出席峰會的10位外國領導人夫人參觀中國工藝美術館（中國非物質文化遺產館）。