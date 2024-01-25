美軍驅逐艦通過台海 共軍批挑釁、惡意破壞地區和平

美國勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）24日通過台灣海峽，為台灣總統選舉後，美軍首度公布穿越台海的訊息。對此，中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅痛批，美軍挑釁、惡意破壞地區和平穩定。

美國海軍第七艦隊發布新聞稿指出，芬恩號根據國際法所規範在公海航行與飛越自由的水域，在台海例行過境；該艦通過之處不屬於任何國家的領海。

第七艦隊稱，該艦穿越台海，表明美國致力維護所有國家的航行自由；任何國家都不應該在受到恫嚇或脅迫的狀態下，放棄其權利和自由，美軍會在任何國際法允許的地方飛行、航行和行動。

在解放軍東部戰區微信公眾號24日23時發布的新聞稿中，施毅指出，1月24日，芬恩號驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。

施毅表示，「近期，美軍頻頻實施挑釁行徑，惡意破壞地區和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」