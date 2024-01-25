福建港澳辦掛牌 分拆台辦

聯合報／ 記者廖士鋒陳宥菘／台北報導
福建省港澳辦23日揭牌成立，意味著原先的台港澳辦已經確定拆分。圖／截自福建省外事辦官網
福建省港澳辦23日揭牌成立，意味著原先的台港澳辦已經確定拆分。圖／截自福建省外事辦官網

大陸福建省港澳辦廿三日掛牌成立，形同證實福建省台辦已經分拆。至此，於二○一八年十一月整合後掛牌成立的福建省台港澳辦公室，再度將台港澳業務各自獨立。政大國際關係研究中心主任寇健文指出，分拆成為專屬機構後，福建省台辦將比較可以「集中力量」推動對台工作。

根據福建省政府外事辦公室官網廿三日晚間消息，「中共福建省委港澳工作辦公室、福建省人民政府港澳事務辦公室今日揭牌」，宣告福建省港澳辦已於廿三日成立。

此前即有媒體指出，福建將分拆台港澳辦，恢復原先單獨設立的省台辦，官網並已更新為「中共福建省委台灣工作辦公室」、「福建省人民政府台灣事務辦公室」。外界一般解讀，福建省此舉與二○二三年六月中共中央宣布制定文件支持福建建設「兩岸融合發展示範區」有關。

但後續一直沒有明確機構改組消息，官網也沒發布省台辦掛牌或揭牌具體時間。直到去年十二月下發的表彰「先進集體」官方文件，都仍是以「中共福建省委台港澳工作辦公室」的名義。

不過，本月與福建省體育局聯合印發「閩台棒壘球區域發展中心」文件的，已經出現「福建省人民政府台灣事務辦公室」。

寇健文認為，福建省台辦分拆成為專屬機構，是為落實去年九月中共中央推出的「福建廿一條」政策，而進行的組織調整。儘管福建省台港澳辦二○一八年十一月才整併，但「福建廿一條」賦予福建省對台工作特殊地位，從福建省的角度來講，需要有專門的機構統籌管理對台工作，因此又將台灣事務跟港澳事務分開來。

福建省下轄的福州市、廈門市、莆田市、三明市、泉州市、漳州市等副省級城市與地級市，後續是否都會跟進將台港澳辦分拆，單獨成立市台辦值得關注。

福建 中共

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