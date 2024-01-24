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罕見公開評論秦剛「被消失」 陸駐歐盟高官：做錯事免職不足為奇

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大陸駐歐盟使團團長傅聰。圖／德國之聲中文網
大陸駐歐盟使團團長傅聰。圖／德國之聲中文網

中國駐歐盟使團團長傅聰接受彭博新聞採訪時，罕見地就中國前外長秦剛被去職一事公開發表評論，他認為這種人事變動並不稀奇。他表示，一些歐洲政治人物也有被免職時的時候，他補充說：「如果他們做錯了什麼，那結果就是這樣，但這並不意味著中國政策上的任何改變。」他也不認為這會影響他的工作。

彭博社指出，儘管在歐洲會有官員因犯錯被免職，但他們通常不會完全從公眾視野中消失，然而秦剛下台後再也沒有露過面。2023年，消失了大約一個月後，中國外長秦剛去年7月末被免去職務。在他消失的時間裡，輿論不斷發問「秦剛去哪兒了？」而官方語焉不詳，更是引發巨大猜想、催生各種傳聞。中國外交部先稱「身體原因」，後來便是「沒有可提供的信息」。

傅聰在採訪中還提到了歐盟對中國電動車製造商的反補貼調查，他表示相關調查是「不公平」的。他透露中國正與歐盟進行合作調查，「因為我們確實希望避免雙方不得不採取貿易措施的情況」。他指出，歐盟對本土企業提供了許多補貼，並表示如果中國採取與歐盟相同的做法，「有很多事情可能會面臨調查」。

去年10月，歐盟委員會宣布正式啟動針對中國產電動汽車的反補貼調查，並稱已經掌握「充分證據」。調查須在13個月之內完成，馮德萊恩稱如果能夠證明存在扭曲市場的不公平競爭，歐盟將「果斷採取行動」。中國商務部回應稱，此舉缺乏充足證據，不符合世貿規則。

路透社本月早些時候報導，歐委會的調查人員將在未來幾周對中國汽車製造商進行調查，該調查旨在確定是否要征收懲罰性關稅，保護歐洲本土電動車車製造商。據兩名消息人士透露，調查人員將到訪比亞迪、吉利和上汽。

歐盟正努力減少對這個世界第二大經濟體的依賴，特別是對其綠色轉型所需的材料和產品。

（路透社等）

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秦剛 歐盟

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