預告清零？ 王毅：極少數國家與台維持邦交 遲早要糾正

中共中央政治局委員、大陸外長王毅今天宣稱，目前還有極少數國家與台灣維持邦交關係，這項做法違背自身國家和人民利益，也構成對中國國家主權侵害，遲早要加以糾正。王毅此番說法是否預告北京將推動清零台灣邦交國，引起各界關注。

據中國大陸外交部官網消息，王毅24日在北京與諾魯外長安格明簽署雙方復交公報後共同會見記者。

王毅稱，9天前，諾魯內閣會議作出與台灣「斷交」、與中國大陸復交的政治決斷，並獲得了諾魯議會支持。這是諾魯政府獨立自主作出的政治決斷，充分反映了諾魯人民的共同意願，中方對此表示讚賞和歡迎。

他表示，今天中諾關係翻開了新的一頁。他和安格明簽署了《中華人民共和國和諾魯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。公報載明，諾魯承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。雙方決定，從即日起恢復兩國大使級外交關係。諾魯成為中方第183個建交國。

王毅稱，中諾復交再次向世界昭示，堅持一個中國原則是不可阻擋的歷史大勢。從第一個與北京建交的國家到今天的諾魯，世界上絕大多數國家都接受了一個中國原則，都承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。無論台灣島內情勢如何變化，台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實不會改變，國土不可分、民族不可散的中華文明特性不會改變，支持中國維護國家主權和領土完整的國際共識不會改變，台灣必然回歸、中國必將統一的歷史進程不會改變。

他並稱，現在還有極少數國家因為各種原因與台灣維持所謂「邦交」關係。這種做法不僅違背自身國家和人民的利益，違反聯合國大會2758號決議，也構成了對中國國家主權的侵害，遲早要加以糾正。

王毅說，中方敦促這些國家認清時代潮流，把握歷史機遇，履行國際法義務，與國際社會站在一起，向歷史正確看待。友好不分先後，中方願在一個中國原則基礎上開啟與這些國家關係新的篇章。

台灣和諾魯斷交後，台灣的邦交國數量已減少至12個。同為太平洋島國的吐瓦魯也稱，將在本周選舉後，重新審視與台灣的外交關係。