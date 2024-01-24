快訊

花蓮民宅大火4人送醫！消防局出動16車灌救 2童燒傷無意識「宣告不治」

被烏軍擊落？俄國防部：載65名烏軍戰俘運輸機墜毀 燒成火球影片曝光

「賀瓏夜夜秀」來賓調侃身障者恐違法 是否開罰？衛福部表態了

王志安觀光名義來台卻上節目 陸委會：移民署將開罰

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
王志安（中）透過「第三地陸客」方式申請來台觀光，卻上脫口秀節目。陸委會24日下午證實，與主管機關移民署聯繫後，確認王志安「已明確違反相關法規，決定按規定予以處罰」。（取材自臉書）
王志安（中）透過「第三地陸客」方式申請來台觀光，卻上脫口秀節目。陸委會24日下午證實，與主管機關移民署聯繫後，確認王志安「已明確違反相關法規，決定按規定予以處罰」。（取材自臉書）

前央視記者王志安在網路節目《賀瓏夜夜秀》上稱台灣造勢場合像場秀，並脫口說出「把殘疾人士推上去煽情」，言論引發爭議。由於王志安是以「第三地陸客」方式申請來台觀光，卻參加脫口秀節目錄影，並從事採訪報導，疑似違反相關規定。對此，陸委會24日下午證實，與主管機關移民署聯繫後，確認王志安「已明確違反相關法規，決定按規定予以處罰」。

王志安在台灣總統大選前5、6天從日本東京前來台灣，根據他在YouTube影片的陳述，他自身是透過「第三地」陸客簽證來台。而他的陸籍同事因為旅居日本時間不滿一年，不符合第三地申請相關規定，最後僅他一人隻身前來觀選。

王志安來台期間，曾前往國民黨、民進黨、民眾黨三黨總統候選人競選總部、造勢晚會進行觀察，並採訪了多名政黨相關人士與台灣民眾，投票當天還到投票所拍攝開票流程。此外，他也參加了網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》的節目錄製。

針對外界質疑王志安的行徑是否已違規？陸委會24日透過書面回應表示，「本案已聯繫主管機關移民署，該署鑑於王某已明確違反相關法規，決定按規定予以處罰」。目前移民署已註銷王志安的入出境許可證，並境管一年不准來台觀光。

事實上，王志安過去來台就曾多次從事採訪、節目錄製活動。如他曾走訪國民黨總部，以及郭台銘的連署站，並上過電視政論節目「年代向前看」，以及網路節目「百靈果」。

陸委會自去年9月1日恢復第三地陸客來台觀光後，許多居住在海外的大陸籍網紅、Youtuber來台，例如王志安，以及現居泰國的Sean，都曾將在台灣的日常錄製成影片上傳網路。

不過這些網紅偶有「從事與許可目的不符之活動」的爭議，但鮮少聽聞官方開鍘。對此，陸委會先前曾透露，由於「網紅」可以稱自己是將生活的一部分記錄下來、分享給大家，爭議的空間較多，管理上難度較高。

移民署 網路 陸委會

延伸閱讀

遭陸媒體人嘲諷 陳俊翰：中國連自由都沒有 嘲笑台灣選舉很荒謬

上「賀瓏夜夜秀」糗了！移民署指王志安「違法」：廢止入出境許可證 境管5年

影／王義川下通牒 賀瓏不道歉就「上節目噴他」

「賀瓏夜夜秀」譏諷身障律師陳俊翰惹眾怒 王志安改口「願來台當面道歉」

相關新聞

預告清零？ 王毅：極少數國家與台維持邦交 遲早要糾正

中共中央政治局委員、大陸外長王毅今天宣稱，目前還有極少數國家與台灣維持邦交關係，這項做法違背自身國家和人民利益，也構成對...

王志安觀光名義來台卻上節目 陸委會：移民署將開罰

前央視記者王志安在網路節目《賀瓏夜夜秀》上稱台灣造勢場合像場秀，並脫口說出「把殘疾人士推上去煽情」，言論引發爭議。由於王...

與諾魯簽復交公報 王毅：堅持一中原則是不可阻擋的大勢

中共中央政治局委員、外交部長王毅24日在北京同諾魯外長安格明簽署中諾復交公報後共同會見記者時強調，中諾復交再次向世界昭示...

秀肌肉？共軍公布山東艦近日完成一系列訓練任務

解放軍海軍微信公眾號24日公布一段影片及多張照片，透露已入列4年的大陸首艘自主建造航空母艦山東艦，近日在靠泊碼頭期間依然...

中國跨境旅遊恢復緩慢 2025年才能回到疫情前水準

中國國內旅遊火熱，哈爾濱等地區的旅遊市場蓬勃，然而與此相比，跨境旅遊市場恢復緩慢，呈現冷熱不均的情形。分析指出，中國跨境...

料中共使組合拳 專家：台灣520前將面臨史上最強壓力期

台新金控首席經濟學家李鎮宇24日在中華經濟研究院2024經濟展望論壇上指出，料今年大陸經濟壓力大，對台灣而言，中共會加大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。