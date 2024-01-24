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料中共使組合拳 專家：台灣520前將面臨史上最強壓力期

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
台新金控首席經濟學家李鎮宇（左一）24日在中華經濟研究院2024經濟展望論壇上指出，520前台灣將面臨來自中共的史上最強軍事政治壓力期；但中央大學經濟系教授邱俊榮（右一）則認為短期內陸方不會再動ECFA。
台新金控首席經濟學家李鎮宇（左一）24日在中華經濟研究院2024經濟展望論壇上指出，520前台灣將面臨來自中共的史上最強軍事政治壓力期；但中央大學經濟系教授邱俊榮（右一）則認為短期內陸方不會再動ECFA。

台新金控首席經濟學家李鎮宇24日在中華經濟研究院2024經濟展望論壇上指出，料今年大陸經濟壓力大，對台灣而言，中共會加大以商逼政，從現在開始到520總統就職上任前會打出軍事、政治與外交「組合拳」，520前台灣將面臨來自中共的史上最強軍事政治壓力期，新政府在這期間應該要有影子內閣因應。

李鎮宇推演中共對台時程表，認為春節前會先以文攻，並從外交或是兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅層面下手，在中共三月兩會（人大、政協）之後，可能會有軍事上動作，包括大陸航母可能會在台海周邊進行「花式巡迴」。

就貿易戰部分，李鎮宇對本報表示，如果中共用ECFA關稅終止威脅無效，可能就會暫停其他產品關稅，而這種狀況「如果」會發生，一定在520之前，但520之後情勢會逐步冷靜，因為屆時美國要大選，陸方不會在那時惹事。在 520之前，陸方會一直給新總統壓力，新總統要能扛得住。

至於政府以回到世界貿易組織（WTO）架構來回應當前與大陸ECFA關稅優惠品項的爭端，李鎮宇認為，美中貿易戰也鬧上WTO，現在也沒有結果。加上ECFA本身是沒有主權的協議，不可能提上WTO。

也因此，李鎮宇提醒，當政府把危險僅限縮在ECFA的範圍裡，在對方拿出範圍以外招式的時候，就不知道怎麼界定了。上述思路本身是危險的。

因此，李鎮宇說，政府一定要思考最糟糕的狀況是什麼，跟習近平打交道一定是要「底線思維」，不能光從當前ECFA範圍來思考。假如走到貿易戰，政府也要思考有哪些武器。但就現實來看，他認為，因為貿易戰本身對大陸也有傷，所以極大機率會停留在嘴上

相較於外界緊張於ECFA優惠關稅被終止，中央大學經濟系教授、前國發會副主委，此前被視蔡英文政府財經智庫之一的邱俊榮則認為，兩岸政府會有一段探索磨合期，不會在此時刻動用像ECFA這種有政治性「敏感」因素的政策，選前雖然有幾項產品取消優惠，但選後短時間應該不會再有終止關稅項目的動作，因為會讓兩岸交流很難做下去。

台新金控首席經濟學家李鎮宇24日推測，中共兩會之後大陸航母可能會在台海周邊進行「花式巡迴」。圖為大陸航母遼寧號在西太平洋軍演的檔案照。路透
台新金控首席經濟學家李鎮宇24日推測，中共兩會之後大陸航母可能會在台海周邊進行「花式巡迴」。圖為大陸航母遼寧號在西太平洋軍演的檔案照。路透

ECFA 經濟系 520

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