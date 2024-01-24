李家超：香港能為世界各地的公司和經濟體提供機會

香港特首李家超24日出席亞洲金融論壇（AFF）表示，在「一國兩制」的背景下，香港能為世界各地的公司和經濟體提供機會。目前香港是全球公司首選的上市地點之一，也是世界生物科技中心之一。截至2023年，在港交所上市的公司總市值超過4兆美元，香港是大陸與世界的「超級連絡人」。

上海證券報報導，李家超指出，香港是全球重要的債券平台，是最大的債券發行市場之一。同時，香港是全球資產管理中心，截至2022年底，資產管理總額超過4兆美元，而且三分之二的資金來自於香港以外的市場。

李家超指出，最近幾個月，香港不斷回應市場對投融資的優化需求。2023年，大陸與香港互聯互通機制不斷擴容與優化，「人民幣-港幣」雙櫃檯機制推出，香港股市印花稅下降。

李家超提到，近期，港交所GEM改革生效，並就極端天氣下開展股票與衍生品市場交易的市場建議展開諮詢。2023年，在政府綠色債券計畫下，香港成功發售港幣8億元的代幣化綠色債券。

李家超強調，這是全球首批由政府發行的代幣化綠色債券。目前正在計畫發行第二期代幣化綠色債券，香港特區政府致力於發展綠色金融與Web3.0生態系統，搶抓發展機遇。