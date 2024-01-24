海基會台商春節聯誼 2月16日登場

作為每年大陸台商藉春節期間返台，向政府提供建言並與各部會交流的重要平台，據掌握，大陸各地台商會長已接到通知，海基會「二○二四大陸台商春節活動」定於二月十六日（農曆正月初七）在台北舉行，按慣例蔡英文總統和經濟部、海基會、陸委會現任首長，台灣八大工商團體均將出席。台商說，期待傳達進一步恢復兩岸交流、人員往來的心聲，並確認接下來新政府的政策立場。

海基會按慣例會在春節、端午節、中秋節「三節」舉辦大陸台商聯誼活動，加強與台商溝通、宣傳政府政策，惟新冠疫情後，規模最大的春節活動停辦三年，其他節日也改小規模座談、分批分地點方式舉辦。

不過，繼去年的春節活動成功復辦，蔡總統親自出席後，近日大陸各地台商會長也收到報名通知，海基會今年大陸台商春節活動定於二月十六日在台北舉行，地點也將從去年的台北美福飯店，改回疫情前的圓山大飯店，顯示海基會預計出席的大陸台商，加上與會政府官員、工商團體來賓數量，有望重回五百人左右的規模。

然而對於今年是否回台並出席海基會活動，收到通知的台商多不願表態。有台商坦言，今年總統大選仍由民進黨勝出，已表示延續過去八年的兩岸政策，看不到兩岸關係和緩契機，甚至會更差，回去可能也「多說無益」。

台商指出，大陸已預告研究進一步中止兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）更多產品關稅減讓，他們迫切想知道政府如何因應，未來兩岸要怎麼溝通。一名台商會長說，希望藉此活動，傳達盼能進一步恢復兩岸交流、人員往來的心聲，並確認接下來新政府的政策立場。