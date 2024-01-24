共軍模擬極音速飛彈攻美軍艦

中美軍事角力再升級，香港南華早報近日披露，中國大陸一間秘密實驗室針對如何使用高超音速（極音速）飛彈和衛星攻擊美國軍艦進行模擬，測試細節出現在去年底一篇研究論文中，該論文由中國科學家劉世昌帶領的團隊撰寫，內容甚至寫到共軍飛彈從大約一千兩百公里外發射，爬升到約一九三公里高度再如雨點落到美國軍艦上。

南華早報報導，這間秘密實驗室被稱為電子資訊控制科學與技術實驗室，位於四川成都，致力為中共解放軍研究電子戰相關設備。該實驗室在此次模擬中，共軍成功結合使用電子戰和極音速飛彈對美艦執行攻擊。

報導指出，這不是中國大陸第一次進行相關模擬的實驗室，去年中北大學（前稱華北工學院）進行的模擬中，研究人員試圖用一系列極音速飛彈壓倒美國海軍艦隊，但當時模擬測試並未使用太空武器，而且美國同時也偵測到中國的飛彈。