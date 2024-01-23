大陸福建省港澳辦掛牌成立 證實「台港澳辦」已分拆

大陸福建省港澳辦1月23日掛牌成立，也等於證實福建省台辦已經分拆，至此，2018年11月整合後掛牌成立的福建省台港澳辦公室，再度把台港澳業務各自獨立。

福建省機構改革1月啟動以來，有了與港澳台相關的最新消息。根據福建省政府外事辦公室官網23日晚間消息，指出「中共福建省委港澳工作辦公室、福建省人民政府港澳事務辦公室今日揭牌」，宣告福建省港澳辦23日成立。

此前在2023年7月，就有媒體指出福建省分拆台港澳辦，恢復原先單獨設立的省台辦，官網並已經更新為「中共福建省委台灣工作辦公室」、「福建省人民政府台灣事務辦公室」，外界一般解讀，福建省此舉與2023年6月中共中央宣布制定文件支持福建建設「兩岸融合發展示範區」有關。

但後續一直沒有明確的機構改組消息，官網也沒有發布省台辦掛牌或者揭牌的具體時間。直到2023年12月下發的表彰「先進集體」官方文件，都仍是以「中共福建省委台港澳工作辦公室」的名義，不過2024年1月福建省體育局又與「福建省人民政府台灣事務辦公室」聯合印發「閩台棒壘球區域發展中心」的文件。

福建省台港澳辦的在職人數，根據官方2022年決算結果，包含省委台港澳辦包括11個機關行政處（科）室及2個下屬單位（福建省台灣同胞接待站、海峽論壇事務中心），共有77人，年度決算3,445.7萬人民幣（約合台幣1億5,263萬）。

而原先台辦與港澳辦是分開的，2018年大陸官方推行機構改革方案，福建省台辦與港澳辦合併成為福建省台港澳辦，由王玲擔任省台港澳辦主任；劉良輝、鄭一賢、宋志強、吳一明、鐘志剛擔任副主任。現任主任為林文生，近期比較引人注目的人事異動，則是2023年5月調動原任福建技術師範學院副院長陳志勇擔任副主任，陳志勇現年45歲，在大陸各省同級官員中算是相當年輕。

目前，福建省下轄的福州市、廈門市、莆田市、三明市、泉州市、漳州市等副省級城市與地級市，是否都會跟進將台港澳辦分拆，單獨成立市台辦，值得關注後續動作。

本輪福建省機構改革已經啟動。福建發布1月5日消息，指出「福建省機構改革方案已獲中央批覆」，該省召開機構改革動員部署會。1月中以來，公開資料顯示，包括中共福建省委金融委員會辦公室、中共福建省委金融工作委員會、福建省地方金融管理局、福建省數據管理局等新單位都已經揭牌。