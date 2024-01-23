陸政協主席王滬寧：著力做好港澳台統戰相關工作

新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧23日在全國統戰部長會議上表示，2024年要著力做好港澳台海外統戰工作和僑務工作。

大陸全國統戰部長會議23日在北京召開，王滬寧出席並致詞。他表示，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，鞏固拓展主題教育成果，聚焦推進中國式現代化凝心聚力，發揮好統一戰線強大法寶作用。

王滬寧表示，要把學習貫徹習近平「關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想」當作重要任務抓緊抓好，推動統戰工作更好緊貼大局、融入大局、服務大局。他還提到，今年是中共建政七十五周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，要以高度責任感和使命感做好統戰工作。

針對2024年統戰工作，王滬寧指出，要著力堅持發展好發展好中國新型政黨制度；著力抓實鑄牢中華民族共同體意識工作；著力推進「宗教中國化」工作；著力把新時代中共的治疆方略、治藏方略落實到位；著力增強做黨外知識分子和新的社會階層人士工作本領；著力圍繞促進「兩個健康」（非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長），做好民營經濟統戰工作；著力做好港澳台海外統戰工作和僑務工作。

他強調，要把加強中共的全面領導特別是中共中央集中統一領導貫徹到統戰工作各領域各方面各環節，旗幟鮮明講政治，壓實統戰工作主體責任，加強統戰幹部隊伍和黨外代表人士隊伍建設，提高抓落實的能力。