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主政雄安新區三年的前昆山書記張國華 任河北政協主席

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
主政雄安新區三年的雄安新區黨工委書記張國華當選政協河北省第十三屆委員會主席。圖／取自上觀新聞
主政雄安新區三年的雄安新區黨工委書記張國華當選政協河北省第十三屆委員會主席。圖／取自上觀新聞

政協河北省第十三屆委員會第二次會議在23日落幕，主政雄安新區三年的雄安新區黨工委書記、管委會主任張國華當選政協河北省第十三屆委員會主席。張國華曾任昆山市長、市委書記，熟識不少台商。

河北日報日前曾報導，本月3日至4日，大陸全國政協副主席、民進中央常務副主席朱永新率調查組在雄安新區開展「雄安新區高品質教育體系建設」專題調查並召開座談會，在這篇報導中就透露張國華已出任河北省政協黨委書記。

公開資料顯示，張國華1964年生，早年曾擔任「最強縣級市」江蘇昆山市長、市委書記，後任江蘇省南通市委副書記、市長，江蘇省徐州市委書記、市人大常委會主任。

張國華2018年1月跨省調任雲南省副省長，2020年4月躋身雲南省委常委，並兼任省委統戰部部長，隨後又擔任了雲南省政協黨組副書記。

2020年12月，張國華再跨省履新河北省委常委、省政府黨組成員、雄安新區黨工委書記、管委會主任，次年2月當選為河北省副省長。2023年1月後，他不再擔任河北省政府黨組成員、副省長。

雄安新區被認為是張國華重點政績，他曾在公開場合表示，雄安新區從一張白紙建新城，始終堅持世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位，持續優化和完善規劃體系，嚴格按照規劃推進大規模建設，確保一張藍圖幹到底。

主任 管委會 黨工

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