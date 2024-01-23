主政雄安新區三年的前昆山書記張國華 任河北政協主席

政協河北省第十三屆委員會第二次會議在23日落幕，主政雄安新區三年的雄安新區黨工委書記、管委會主任張國華當選政協河北省第十三屆委員會主席。張國華曾任昆山市長、市委書記，熟識不少台商。

河北日報日前曾報導，本月3日至4日，大陸全國政協副主席、民進中央常務副主席朱永新率調查組在雄安新區開展「雄安新區高品質教育體系建設」專題調查並召開座談會，在這篇報導中就透露張國華已出任河北省政協黨委書記。

公開資料顯示，張國華1964年生，早年曾擔任「最強縣級市」江蘇昆山市長、市委書記，後任江蘇省南通市委副書記、市長，江蘇省徐州市委書記、市人大常委會主任。

張國華2018年1月跨省調任雲南省副省長，2020年4月躋身雲南省委常委，並兼任省委統戰部部長，隨後又擔任了雲南省政協黨組副書記。

2020年12月，張國華再跨省履新河北省委常委、省政府黨組成員、雄安新區黨工委書記、管委會主任，次年2月當選為河北省副省長。2023年1月後，他不再擔任河北省政府黨組成員、副省長。

雄安新區被認為是張國華重點政績，他曾在公開場合表示，雄安新區從一張白紙建新城，始終堅持世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位，持續優化和完善規劃體系，嚴格按照規劃推進大規模建設，確保一張藍圖幹到底。