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陸國安部：慎防境外間諜機關「美人計」 獵豔恐淪獵物

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國安部23日在官方公眾號上以《獵豔？獵物！》為題發文，公布一起大陸國企關鍵人員在出國考察過程中，前往情色場所後被逼迫加入間諜組織的案件。（圖／取自大陸國家安全部官方公眾號）
大陸國安部23日在官方公眾號上以《獵豔？獵物！》為題發文，公布一起大陸國企關鍵人員在出國考察過程中，前往情色場所後被逼迫加入間諜組織的案件。（圖／取自大陸國家安全部官方公眾號）

大陸國安部23日在官方公眾號上以《獵豔？獵物！》為題發文，公布一起大陸國企關鍵人員在出國考察過程中，前往情色場所後被逼迫加入間諜組織的案件。該文警示，陪同導遊、香艷女郎可能是境外間諜情報機關安排好的「獵人」，特色酒吧、曖昧色情娛樂場所也都是境外間諜情報機關提前精挑細選的「獵場」。

文章案例中，化名為「李四」的某國企關鍵職務人員在出國考察過程中，被導遊邀請至當地的色情娛樂場所消費。正當其沈浸在「溫柔鄉」之中，突然有幾名身著制服的人士對其拍了照片。在拍照後，李四被帶入會議室，對方表明是某國間諜組織人員，以李四艷照要脅其加入間諜組織，為其提供情報。

李四被要求提供考察團內部情況，但始終不能讓對方「滿意」，甚至被迫交出電腦，而電腦中近10年的涉密資料全部落入該間諜組織手中。文章指出，李四擅自攜帶涉密電腦出境本就屬於保密違規行為，涉密電腦又落入境外間諜情報機關手中，造成嚴重的洩密後果，更是錯上加錯。

李四在回國後持續受到間諜組織以「艷照」和電腦里的涉密資料等為把柄，要求李四提供涉密資料。文章表示，李四對國安造成不可估量危害。最後經國家安全機關縝密偵查，李四被依法逮捕。並稱「這種不高明的套路」，值得高度警惕。

大陸在去年7月實施新修訂的《反間諜法》後，大陸國安部開始利用網絡平台進行相關國安宣傳，頻繁公布各類間諜案件、以及相關的安全行動，被視為強化國安教育的一環。

間諜 國安 考察

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