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陸企青島三祥美國子公司 遭美國土安全部突擊搜查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
青島三祥科技公司。（澎湃新聞網）
青島三祥科技公司。（澎湃新聞網）

據美國媒體報導，大陸企業青島三祥設在俄亥俄州的美國子公司哈科製造集團（Harco Manufacturing Group）總部，18日遭到美國國土安全部突擊搜查。美國眾議院中國問題特別委員會此前指控青島三祥，進行貿易欺詐，逃避美國關稅。

據法國廣播公司報導，美國國家安全部發言人表示，這次搜查是聯邦調查的一部份。

2023年9月，美國眾議院中國問題特別委員會成員致信國土安全部，稱青島三祥為逃避美國關稅而將部分生產轉移到泰國。批評三祥公然進行貿易欺詐，嚴重違反美國法律，並損害美國的經濟和國家安全。

信中引用青島三祥的公開文件，其中稱公司的產品受到美國對中國商品徵收25%進口關稅的限制，為降低關稅成本，加快在泰國的生產。信中批評三祥的行為是「公然的貿易欺詐，對美國製造商造成災難性影響。」

公開資料顯示，青島三祥成立於2003年，是大陸國家級「專精特新」小巨人企業，主營業務為車用膠管及其總成的研發、生產和銷售，是上汽通用、美國通用汽車、O'reilly Auto Parts、吉利汽車、比亞迪等中外知名企業的供應商。

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