快訊

十二生肖中最搶手！央行龍年套幣台銀臨櫃購買大排長龍 中午前完售

北市春聯曝光！少了「萬安」兩題字 蔣萬安妙回一句

緯穎、廣達、緯創領軍撐盤 台股漲133點收17,815點

李強達沃斯論壇談信任中國 評論指困難前進

中央社／ 台北22日電

中國國務院總理李強在達沃斯世界經濟論壇（WEF）上稱「中國是最值得信任的」；英國金融時報引述專家表示，除面臨科技脫鉤、去風險挑戰，一些企業也弱化中國的重要性，如何強化外界信任開放，中國將負重前行。

李強在論壇上表示，想要領略阿爾卑斯山雄渾壯闊之美，一定要把視野放寬、把目光投遠一些。看待中國經濟也同樣如此，只有打開視野的縱深，進行全景式觀察，才能做到客觀和全面，看到整體和全貌。

他稱，中國歷來是重信守諾的國家，始終以最大的誠意，付出最大的努力，以實實在在的成果，向世人證明，中國是最值得信任的。另說中國現在是140多個國家和地區的主要貿易夥伴，選擇中國市場不是風險，而是機遇，中國將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會越開越大。

金融時報（Financial Times）中文網21日刊出專欄作家張冬方21日文章，「中國為何在談信心及開放」，指中國面臨的挑戰不僅僅來自科技脫鉤、保護主義或去風險路線。

文章表示，在局部戰爭、技術脫鉤、貿易保護主義等局勢之下，這次論壇年會將主題定為「重建信任」不令人意外，而李強在論壇上的主題發言，其實是在試圖重建對中國經濟的信任和信心。

但目前多方出現不看好中國經濟的聲音。

文章舉出，例如經濟學家羅比尼（NourielRoubini）近日接受德媒採訪時稱，中國經濟成長早已經放緩，其成長率長期上最多只可能保持在3%，而以3%的成長率是無法成為全球增長引擎。

羅比尼同時認為，這樣的成長率對於中國來說相當於經濟衰退，而中國並沒有為此做好準備。

而榮鼎集團（Rhodium Group）對中國2024年經濟成長率預測為3%到3.5%，低於世界銀行（WorldBank）預測的4.5%、及國際貨幣基金（IMF）的4.2%和經濟合作暨發展組織（OECD）的4.7%。

文章指出，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）則在論壇上表示，與中國在市場准入、公平競爭和經濟安全等上仍然存在問題。她直言，中國目前開始準備在鍺、鎵和石墨上的出口管制並不是在「建立信任」。

2023年，歐盟啟動了中國電動汽車進口反補貼調查，今年年初，中國商務部決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。文章認為，這些你來我往的「過招」，不會讓2024年的中歐經貿關係變得更順暢。

文章指，中國面臨的挑戰不僅僅只來自科技脫鉤、保護主義或去風險路線。據查塔姆研究所和普華永道的兩位作者解讀脫鉤的分析指出，一些企業和投資者在保持全球化的同時，正在弱化中國的重要性和分量，中國經濟奇蹟的消退以及工資的增加，使很多企業往中國的鄰國尋找機遇。

文章最後強調，在如何增強對中國開放的信任和增強對中國機遇的信心上，中國2024年將負重前行。

延伸閱讀

愛爾蘭總理脫口稱台灣是中國一部分 駐點代表曝「可能原因」

蘇起：兩岸談判道路已斷 和平統一最後希望剩美中談判

李強訪愛爾蘭釋出經貿利多 楊子葆籲勿忘價值觀

李強會愛爾蘭總統 籲共同維護自由開放國際貿易體系

相關新聞

陸學者張維為：統一「在加快」 中共有強大軍事力量作後盾

針對台灣大選後兩岸局勢，復旦大學中國研究院院長張維為表示，大陸推動統一的進程「確實在加快」。他強調，大陸有強大的軍事力量...

報復美國 中大砍兩尖端武器關鍵材料出口「這僅是反制戰開端」

為反擊美國一再祭出高科技禁令，中國於去年8月1日起，限制8種鎵以及6種鍺產品出口。中國禁令一出，半導體關鍵材料鎵和鍺去年...

預熱復出？前副外長現身談外交 放話「繫好安全帶 前方有顛簸」

中共二十大前曾是中國外長熱傳人選之一的前副外長樂玉成在沉寂一段時間後，近日頻頻現身，19日出席中國人民大學重陽金融研究院...

港各界倡23條立法借外國經驗 簡列違法行為

香港國安法有效地保障了香港社會穩定，港府今年內將履行憲制責任，盡快完成基本法第23條本地立法，冀與香港國安法強強互補，在...

習近平指示 對雲南昭通市土石流全力搜救

中國雲南省昭通市鎮雄縣今天清晨發生土石流，目前已知47人被埋。央視新聞報導，中國國家主席習近平作出重要指示，要求全力搜救...

「穿越無人區」正夯 新疆、青海成旅遊新藍海

連續三年的疫情防控措施在2023年解除後，中國大陸的旅遊業快速復甦，從年輕人的「特種兵旅遊」，老年人的「夕陽紅旅行團」，再到淄博燒烤、哈爾濱冰雪節等，相關話題接連不斷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。