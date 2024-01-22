李強達沃斯論壇談信任中國 評論指困難前進

中國國務院總理李強在達沃斯世界經濟論壇（WEF）上稱「中國是最值得信任的」；英國金融時報引述專家表示，除面臨科技脫鉤、去風險挑戰，一些企業也弱化中國的重要性，如何強化外界信任開放，中國將負重前行。

李強在論壇上表示，想要領略阿爾卑斯山雄渾壯闊之美，一定要把視野放寬、把目光投遠一些。看待中國經濟也同樣如此，只有打開視野的縱深，進行全景式觀察，才能做到客觀和全面，看到整體和全貌。

他稱，中國歷來是重信守諾的國家，始終以最大的誠意，付出最大的努力，以實實在在的成果，向世人證明，中國是最值得信任的。另說中國現在是140多個國家和地區的主要貿易夥伴，選擇中國市場不是風險，而是機遇，中國將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會越開越大。

金融時報（Financial Times）中文網21日刊出專欄作家張冬方21日文章，「中國為何在談信心及開放」，指中國面臨的挑戰不僅僅來自科技脫鉤、保護主義或去風險路線。

文章表示，在局部戰爭、技術脫鉤、貿易保護主義等局勢之下，這次論壇年會將主題定為「重建信任」不令人意外，而李強在論壇上的主題發言，其實是在試圖重建對中國經濟的信任和信心。

但目前多方出現不看好中國經濟的聲音。

文章舉出，例如經濟學家羅比尼（NourielRoubini）近日接受德媒採訪時稱，中國經濟成長早已經放緩，其成長率長期上最多只可能保持在3%，而以3%的成長率是無法成為全球增長引擎。

羅比尼同時認為，這樣的成長率對於中國來說相當於經濟衰退，而中國並沒有為此做好準備。

而榮鼎集團（Rhodium Group）對中國2024年經濟成長率預測為3%到3.5%，低於世界銀行（WorldBank）預測的4.5%、及國際貨幣基金（IMF）的4.2%和經濟合作暨發展組織（OECD）的4.7%。

文章指出，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）則在論壇上表示，與中國在市場准入、公平競爭和經濟安全等上仍然存在問題。她直言，中國目前開始準備在鍺、鎵和石墨上的出口管制並不是在「建立信任」。

2023年，歐盟啟動了中國電動汽車進口反補貼調查，今年年初，中國商務部決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。文章認為，這些你來我往的「過招」，不會讓2024年的中歐經貿關係變得更順暢。

文章指，中國面臨的挑戰不僅僅只來自科技脫鉤、保護主義或去風險路線。據查塔姆研究所和普華永道的兩位作者解讀脫鉤的分析指出，一些企業和投資者在保持全球化的同時，正在弱化中國的重要性和分量，中國經濟奇蹟的消退以及工資的增加，使很多企業往中國的鄰國尋找機遇。

文章最後強調，在如何增強對中國開放的信任和增強對中國機遇的信心上，中國2024年將負重前行。