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王毅訪巴西 宣布重啟對口磋商機制

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中共中央政治局委員、外交部長王毅在巴西利亞會見巴西外長維埃拉。新華社
中共中央政治局委員、外交部長王毅在巴西利亞會見巴西外長維埃拉。新華社

大陸外長王毅到訪巴西，十九日跟巴西外長維埃拉舉行雙方暌違四年半的第四次外長級「全面戰略對話」，宣布將加強高層往來，充分發揮高委會、外長級全面戰略對話等機制作用，儘快重啟兩國各領域對口磋商機制。

王毅強調，將以建交五十周年為契機，攜手打造中巴關係下一個「黃金五十年」。他說，中巴關係「經受了國際形勢複雜變化考驗」，雙方啟動外長級全面戰略對話十年來，「互信更牢固、溝通更深入，各領域合作展現更廣闊前景」。雙方除了宣布重啟對口磋商機制外，也認為「中巴關係日益展現超越雙邊範疇的全球性影響」。此外，大陸支持巴西今年主辦Ｇ20里約峰會，願同巴西一道推進「平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化」。

雙方外長級全面戰略對話於二○一四年啟動，上次戰略對話在二○一九年七月，至今重啟前，歷經巴西前總統波索納洛執政時期雙方關係的巨大波動。

巴西總統魯拉十九日也於該國北部城市福塔雷薩會見王毅，魯拉指高度重視與大陸國家主席習近平的「互信和友誼」，還強調「從建交第一天起，巴西就公開支持並奉行一個中國政策，今後也將繼續毫不動搖堅持這一立場」。

稍早巴西總統首席特別顧問阿莫林也向王毅表示，巴西堅定支持大陸在台灣問題上的立場，將繼續恪守一個中國原則，「這是兩國建交五十年來巴西歷屆政府的高度共識，不會改變」。

另據巴西外交部官網消息，為促進人員往來，雙方十九日簽署旅遊與商務簽證協議，將允許彼此發放效期長達十年的簽證，這是目前的兩倍。

魯拉去年四月訪問大陸時，即表示會邀請習近平回訪。此次維艾拉亦提到，期待十一月以主辦Ｇ20里約峰會為契機，加強巴中高層交往，但大陸官方通稿僅提到支持巴西舉辦Ｇ20峰會，未言及習近平將參加。

巴西 王毅 習近平

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