聽新聞
test
0:00 / 0:00

英外相卡麥隆 傳數月內赴北京

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
英國外交大臣卡麥隆。(路透)
英國外交大臣卡麥隆。(路透)

大陸與英國的關係近年面臨許多波折，在任內開創與大陸雙方「黃金時代」的英國前首相卡麥隆回任英國外相後，最近傳出他計畫將於幾個月內訪問北京，如若成行，屆時雙方將會如何互動勢必引起關注，也將牽動雙方關係的進展。

英國「泰晤士報」援引該國政府消息人士說法指，英國外交大臣卡麥隆計畫在未來幾個月內訪問中國大陸，報導指出，雖然英國政府對中國大陸的看法發生了變化，卡麥隆仍決心與中國大陸合作。去年八月底時任英國外相克萊弗利曾登陸訪問，當時是五年來英國外相首次訪陸，不過雙方會談成果並不多。彭博此前提到，英國首相蘇納克正嘗試悄悄修復與大陸的關係。

大陸總理李強去年九月在新德里出席Ｇ20峰會時，曾與蘇納克會見，李強表示中英同為世界主要經濟體，兩國經濟你中有我、我中有你，雙方聯繫日益緊密，「我們要以穩定互惠的中英關係更好造福兩國和世界」，大陸願與英方一道努力，「堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，推動中英關係行穩致遠」。

二○一五年大陸國家主席習近平訪英時，與時任首相卡麥隆發表「構建面向廿一世紀全球全面戰略夥伴關係的聯合宣言」，雙方宣布此訪「開啟了持久、開放、共贏的中英關係『黃金時代』」。翌年時任英國首相梅伊赴杭州Ｇ20峰會時再度確認「黃金時代」，但此後幾位英國首相不再強調這一概念，蘇納克上任後即公開指出，「黃金時代」已經終結。

近幾年，中英關係不佳，英國禁止大陸公司華為參與５Ｇ建設，也因新疆議題首度在一九八九年後對中共官員實施制裁，中共也對英國議員實施相應制裁作為反制。大陸駐英國使館多次就英國政府在新疆、台灣、香港等議題上的表態公開回批，僅一月十六日一天，就對三間英國媒體涉台報導一一發文駁斥。

英國 卡麥隆

延伸閱讀

李強訪愛爾蘭釋出經貿利多 楊子葆籲勿忘價值觀

李強會愛爾蘭總統 籲共同維護自由開放國際貿易體系

挽留外資 李強：中國去年GDP增5.2% 學者：數據是真的嗎

西方挺以色列耐心漸失 英國外相卡麥隆認違反國際法

相關新聞

人民日報：美國要停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號

上周六台灣總統大選落幕後，包含美國國務院等多國政要紛表祝賀，中共中央機關報人民日報「鐘聲」專欄20日對此發表評論文警告，...

兩岸觀策／感謝菲祝賀 也應認清國際現實

菲律賓總統小馬可仕致電祝賀賴清德當選新一任台灣總統，惹惱中共，中菲相互叫罵。菲律賓與兩岸過往屢有糾葛，中華民國感謝菲國的...

英外相卡麥隆 傳數月內赴北京

大陸與英國的關係近年面臨許多波折，在任內開創與大陸雙方「黃金時代」的英國前首相卡麥隆回任英國外相後，最近傳出他計畫將於幾...

王毅訪巴西 宣布重啟對口磋商機制

大陸外長王毅到訪巴西，十九日跟巴西外長維埃拉舉行雙方暌違四年半的第四次外長級「全面戰略對話」，宣布將加強高層往來，充分發...

各國賀賴清德當選 人民日報：操弄話術偷換概念

台灣大選結果揭曉後，美日英歐、菲律賓等國政要紛紛祝賀賴清德當選總統，引起中國不滿。中共官媒人民日報「鐘聲」專欄今天聲稱，...

包道格：兩岸不妨由華府牽線恢復官方溝通管道

美中兩地一些權威專家敦促北京與台北方面重啟溝通管道，避免誤判。前AIT台北辦事處長包道格建議，兩岸不妨透過「值得信賴中間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。