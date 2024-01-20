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政治凌駕藝術？港舞台劇獎典禮踩國安紅線 資助金遭撤

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
去年6月的香港舞台劇獎頒獎典禮邀請政治漫畫家尊子（圖中）擔任頒獎人，成為資助金遭撤的原因之一。（取自香港舞台劇獎網站）
去年6月的香港舞台劇獎頒獎典禮邀請政治漫畫家尊子（圖中）擔任頒獎人，成為資助金遭撤的原因之一。（取自香港舞台劇獎網站）

香港戲劇協會主辦的香港舞台劇獎頒獎典禮，過去一直都獲得藝發局資助。但香港藝術發展局18日突然以去年典禮存在「不妥內容」為由，決定扣減去屆的資助及不再資助今年的典禮，相關話題持續發酵。典禮主辦單位「香港戲劇協會」19日舉行記者會，逐一回應指控。港府文化體育及旅遊局局長楊潤雄19日則發聲表示政府支持和認同藝發局的決定。

綜合自由亞洲電台、香港01報導，藝發局18日發表聲明稱，取消資助的原因包括去年6月舉行的頒獎禮，邀請了政治漫畫家尊子（黃紀鈞），和前港台時事紀錄片《鏗鏘集》編導蔡玉玲，兩位「非戲劇界人士」擔任頒獎嘉賓。以及台上兩位主持人多次以舞台設計「紅橋」隱喻「紅線」，被批評語帶雙關。

身兼藝發局主席的體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛則指，去年的頒獎典禮「出了一些事」，必須正視，要盡量降低可能違反國安法的風險。

這項決定被典禮主辦單位「香港戲劇協會」形容為「諱莫如深、閃爍其詞」，有損業界尊嚴，並批評藝發局「戴著有色眼鏡」看待頒獎典禮內容，要求藝發局澄清並收回指控，且重新釐定相關的資助程序。

香港新思維立法會議員狄志遠也批評，若因嘉賓涉政治敏感而「撤資」，是政治凌駕藝術的行為，明顯存在政治審查，甚至超越國安法要求，擔心會扼殺香港文化創作空間。

不過，針對藝發局撤資的決定，香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄19日表示政府予以支持和認同。根據香港政府新聞公報，楊潤雄強調，政府部門及受政府資助機構須確保公帑和公共資源「運用得宜」，並只會用於支持「內容合適」的項目。

楊潤雄強調，「任何文化藝術活動獲公帑支持與否，屬於資源用得其所的問題，絕非限制創作」，對於外界批評扼殺創作空間，政府並不認同，認為是「本末倒置、混淆視聽」。

香港 立法會 國安法

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