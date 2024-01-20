王毅談訪非：涉及中國核心利益議題 非洲國家態度最堅決

據大陸外交部網站今晨發出消息，2024年1月19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在結束對非洲四國訪問後接受了中國媒體的訪問。被問到此次先後訪問埃及、突尼斯、多哥、象牙海岸四國時，四國領導人都重申堅持一個中國原則他如何評價？王毅說，一路走來，他強烈感受到來自非洲的友誼和信任。在涉及中國核心利益和重大關切議題上，非洲國家的態度最堅決、立場最鮮明，充分體現了中非相互支持的優良傳統。

另在訪問埃及、突尼西亞期間，是否就加薩衝突和紅海局勢進行溝通，王毅則表示，此訪期間就巴勒斯坦問題同埃及、突尼斯和阿盟秘書處進行了深入溝通。巴以衝突爆發已逾百日，造成大規模無辜平民傷亡，造成嚴重人道危機。中方為此積極奔走、大聲疾呼，譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法，支持一切旨在防止衝突升級、推動恢復和平的努力。阿拉伯、伊斯蘭國家對中方立場高度評價，我們在街頭接觸的一般民眾都為中方的公正立場點贊，希望中方繼續推動停火止戰、緩和人道危機。

他說，訪問中，我們也就應對加薩衝突外溢影響、特別是維護紅海航道安全同阿方溝通協調。中方從一開始就為緩和紅海緊張局勢作出積極努力，呼籲停止襲擾民船的行為，敦促有關方面避免給紅海緊張局勢火上澆油，依法共同維護好紅海水域航道安全，同時也要切實尊重包括也門在內紅海沿岸國家的主權和領土完整。

巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，關乎中東地區和平穩定，拷問人類道德良知。中國堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，堅定支持巴勒斯坦實現獨立建國的夙願。正義已經遲到，但不應永遠缺席。中國呼籲盡快召開更具規模、更大範圍、更有實效的國際和會。無論地區和國際情勢如何變化，中國將繼續堅定站在和平一邊、站在公道一邊，為促進中東地區安全穩定做出不懈努力。

王毅表示，中國外長每年首訪必到非洲，這項傳統已堅持了34年，體現了中國對非洲的高度重視和對非洲發展振興的堅定支持。一路走來，他強烈感受到來自非洲的友誼和信任。四國領導人都第一時間公開明確支持中方維護國家主權和領土完整。全非洲同中國建交的53個國家都以不同形式表達對一個中國原則和中國和平統一大業的堅定支持。

他說，在涉及中國核心利益和重大關切議題上，非洲國家的態度最堅決、立場最鮮明，充分體現了中非相互支持的優良傳統。中非團結友誼是在共同爭取民族解放的鬥爭中形成的，又在共同發展振興的征程上得到昇華，是值得倍加珍惜和弘揚的寶貴精神財富。身為非洲的好朋友，中國也將永遠與非洲兄弟站在一起，堅定支持非洲國家維護獨立、主權和國家尊嚴。

對於非洲如何應對世界百年未有之大變局，王毅表示，長期以來，外部強加在非洲的所謂良治模式，無論是華盛頓共識或新自由主義，並沒有為非洲人民帶來多少和平、發展和幸福，反而讓世界看到更多的動盪和貧窮。非洲國家都積極尋求如何在政治獨立後真正實現經濟獨立、自主發展。這是非洲的另一個歷史覺醒。

他說，泛非大會今年將在多哥舉行，相信非洲國家將以此為契機，探討加強聯合自強的可行途徑，在加快發展的同時又保持自身獨立性，把前途命運牢牢掌握在自己手裡，走出一條成功的非洲式現代化道路，把非洲建設成為和平、繁榮的大陸。

他說，過程中，中方願做非洲探索現代化道路的同行者，給予非洲全方位支持。非洲是充滿希望的大陸，我們對非洲的前景充滿信心，21世紀必將見證中國和非洲的共同發展振興。

對於西部非洲特別是薩赫勒地區政治安全局勢動盪，王毅表示，薩赫勒各國都是中國的好朋友，我們希望該地區能盡快恢復和平，實現穩定和發展。當務之急是透過對話協商，政治解決分歧，以非洲的方式解決非洲人的問題。

他表示，非洲理應成為全球政治、經濟、文明發展的重要一極，非洲國家有權選擇自己的發展道路，在國際體系中享有平等的權利，在全球發展中獲得公平的機會。中方始終堅持大小國家一律平等，反對一切霸權主義和強權政治，願同非洲兄弟姐妹一道，推進平等有序的世界多極化，開創普惠包容的經濟全球化。