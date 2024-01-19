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陸駐歐盟使團： 中歐關係錯誤認知 必然帶來雙方關係失焦

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
受電動車、白蘭地等議題影響，近期中歐關係持續複雜（路透）
受電動車、白蘭地等議題影響，近期中歐關係持續複雜（路透）

大陸國務院總理李強日前訪問瑞士、愛爾蘭，並出席世界經濟論壇2024年年會，被中方定義為「中歐高層交往的開端」。在訪問結束後，中國大陸駐歐盟使團團長傅聰於當地時間18日，在歐洲媒體「歐盟動態」發表署名文章，表示中歐關係要發展好，正確認知是基礎中的基礎，錯誤的認知必然帶來雙方關係失焦、失穩、失衡，呼籲在推動經濟全球化上，中歐有共同利益，更有共同責任。

據中新社報導，傅聰在署名文章中回顧，2023年，面對變亂交織的國際情勢，中歐關係健康穩定發展不僅符合中歐雙方利益，更是國際社會普遍期待。

文章接著指出，中歐關係要發展好，正確認知是基礎中的基礎。 錯誤的認知必然帶來雙方關係失焦、失穩、失衡。

傅聰直言，在和各界交往過程中，發現歐洲朋友在對華認知上有許多誤區，兩個問題值得反思：第一，中國是要顛覆現行國際秩序嗎？第二，中國是要在經濟上搞「一家獨大」「贏者通吃」嗎？

傅聰表示，中國主張「平等有序的世界多極化」，呼籲各國共同恪守聯合國憲章宗旨和原則，共同堅持普遍認同的國際關係基本準則，實踐真正的多邊主義，確保多極化進程總體穩定和具有建設性。中國積極加入經濟全球化，既從中受益，更用自身發展來反哺世界。

因此，傅聰在文章中強調，當前一些國家對華構築「小院高牆」、鼓譟「去風險」，實則阻礙中國為世界發展貢獻紅利，損人而不利己。

文章呼籲，中歐都是世界多極化和經濟全球化的堅定支持者，都反對陣營對抗和「新冷戰」，反對脫鉤斷鍊。在推動建構平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化上，中歐有共同利益，更有共同責任。中方期待和歐方共同落實上述兩項主張，建構人類命運共同體。

在此之前，李強在出席世界經濟論壇期間會見歐盟委員會主席馮德萊恩。李強指出，中方願進口更多歐盟產品，也希望歐盟放寬高技術產品對華出口限制。馮德萊恩則表示，歐方不希望和中方脫鉤，願和中方加強對話溝通；出訪期間，李強還和瑞士聯邦主席阿姆赫德、愛爾蘭總理瓦拉德卡舉行會談，宣布給予瑞士、愛爾蘭單方面免簽待遇，希望兩國為中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境等。

歐盟 李強

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