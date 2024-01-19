見北韓大使 陸中聯部劉建超：願一道維護區域和平穩定

在近日兩韓關係因北韓發射多發砲彈，南韓也實施海上射擊訓練反制，日趨緊張之際，據中新社，剛結束訪美行程的中共中央對外聯絡部部長劉建超，於19日會見朝鮮（北韓）駐華大使李龍男。劉建超說，中方願和朝方一道，深化戰略溝通、推進互利合作，推動中朝關係不斷發展，維護區域和平穩定。

劉建超表示，新年伊始，中共總書記習近平和朝鮮勞動黨總書記金正恩互致賀電，共同宣布將2024年確定為「中朝友好年」。

他說， 中方願和朝方一道，堅決貫徹落實兩黨兩國最高領導人重要共識，以兩國建交75週年暨「中朝友好年」為契機，弘揚傳統友誼、深化戰略溝通、推進互利合作，推動中朝 關係不斷發展，維護區域和平穩定。

劉建超表示，兩黨關係對中朝關係發展扮演重要領導角色。 中聯部願和朝鮮黨中央國際部及朝鮮駐華使館攜手努力，加強黨際管道溝通協作，為雙邊關係發展作出應有貢獻。

據中方發布，李龍男說， 朝方堅定支持中國為維護涉及台灣、香港、人權等核心利益而進行的鬥爭，願和中方一道，堅決貫徹落實兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，以兩國建交75週年暨「朝中友好年」為契機，發揮黨際管道作用，服務兩黨兩國關係發展。