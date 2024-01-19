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為何與台斷交承認一中？ 諾魯外長稱了解自身發展需求

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
諾魯15日宣布與中華民國斷交，轉向中國建交，並承認「一個中國原則」。圖為外交部大廳早前擺放的諾魯國旗（圖左）。（記者侯永全／攝影）
諾魯15日宣布與中華民國斷交，轉向中國建交，並承認「一個中國原則」。圖為外交部大廳早前擺放的諾魯國旗（圖左）。（記者侯永全／攝影）

在總統大選落幕2天後，諾魯共和國15日宣布與我國斷交，並承認「一個中國原則」，轉向與中國建交。諾魯外交及貿易部長安格明接受大陸官媒央視採訪時稱，做出此決定的原因在於，「我們了解自身的發展需求；中國的發展將可以持續帶動諾魯的發展」。

這是諾魯15日宣布與台灣斷交、與大陸建交後，安格明首度接受陸媒專訪。他表示，諾魯作出的關於承認一個中國原則的決定「進行了充分的討論」，並補充說，諾魯是一個共和體制的國家。

安格明指出，諾魯認為這是一個讓自身與中國，這一個世界上最大發展合作夥伴之一的國家，一起攜手的時刻。

他強調，「我們了解自身的發展需求，認為這是進入到一段真誠關係的時刻。中國的發展將可以持續帶動諾魯的發展。」

針對諾魯與台灣斷交原由，外交部次長田中光表示，諾魯這段日子持續就澳洲關閉諾魯難民處理中心（RPC）的巨額財政缺口，以及諾魯即將主辦2026年密克羅尼西亞運動會田徑場工程經費，及澳洲Bendigo銀行即將關閉諾魯分行等要案，向我索求鉅額經濟援助。

田中光提到，諾魯持續就台灣及中國提供的援助方案比價，我方雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但諾魯仍昧於中國利誘，與中國建交談判。

諾魯15日宣布與台灣斷交，諾魯外交及貿易部長安格明接受央視採訪時稱，做出此決定的原因在於，「我們了解自身的發展需求；中國的發展將可以持續帶動諾魯的發展」。（取自央視）
諾魯15日宣布與台灣斷交，諾魯外交及貿易部長安格明接受央視採訪時稱，做出此決定的原因在於，「我們了解自身的發展需求；中國的發展將可以持續帶動諾魯的發展」。（取自央視）

諾魯 斷交 澳洲

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