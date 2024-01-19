AIT指台灣地位未定 蘇起：中美角力一環

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger），日前表達「聯合國2758號決議文沒有決定台灣地位」，國安會前祕書長蘇起19日表示，美國覺得諾魯與台灣斷交很沒面子，糾結於文字對美國來說或許很重要，但他並沒有那麼重視。

蘇起認為，「這還是中美角力的一環，太平洋成為中美新的角力場，但外交的比賽（Game）是次要，軍事的比賽（Game）還是比較重要。」

2024年總統大選，確定賴清德當選後，美國總統拜登表達「我們不支持台灣獨立」，並派美國特使團來台，AIT主席羅森伯格也隨行。羅森伯格並表達「聯合國2758號決議文沒有決定台灣地位，也沒排除任何國家與台灣建立外交關係」，是美國行政部門罕見的表態。

關於台灣成為中美兩強爭搶的骨頭，台灣要怎麼從爭搶的地位，化為主動。蘇起表示，兩岸必須要對話，兩岸有溝通管道的話，台灣成為骨頭的爭議性就會降低。

蘇起主張在「鬥、拖、和」三種策略中，「和」是目前的上策，但這是政治決定，民進黨過去什麼都不要，現在要怎麼調整，要做這樣的決定會非常困難。

蘇起認為，其他黨也要思考，不是碰到大陸，就好像碰到牛鬼蛇神，人總是要來往，作為人可以不見面、不來往，但作為政府，不喜歡就不來往是很幼稚。台灣必須要走出心結，大陸內部對台灣保持善意還是有很多人，但台灣不去挖掘善意、絕不來往，對台灣非常危險。

至於在中美對抗下，真正的選擇權是否在台灣內部。蘇起指出，台灣的出路就是兩岸政治對話，他主張台灣要往和的方面努力，「台灣無論是政界還是民眾，過去都不做事，就只是等著，心態就是享受免費的午餐，台灣要台獨、要安全，但都只想要免費，完全沒有要付出成本的概念，若不願意付成本，就等著命運看怎麼發展。」

蘇起感嘆，過去幾年，他將自己定位為神學家，而不是傳教士，他不做宣傳，只做研究，他提出自己的觀點，相信的人就去推動，他沒有要想做後續推動的事情，台北論壇近幾年沒有舉辦活動，就是受到各種限制，因此他對後續的推動失去興趣，未來他就去度假休息，接下來就是讓台灣民眾去奮鬥了。