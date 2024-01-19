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陸商務部長：與美方加強對話 為兩國企業提供穩定預期

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
當地時間1月18日，美國中國總商會（CGCC）2024農曆龍年頒獎晚宴在紐約舉行，大陸商務部長王文濤發表視訊致詞。圖為晚宴活動畫面。（取自CGTN America）
當地時間1月18日，美國中國總商會（CGCC）2024農曆龍年頒獎晚宴在紐約舉行，大陸商務部長王文濤發表視訊致詞。圖為晚宴活動畫面。（取自CGTN America）

當地時間1月18日，美國中國總商會（CGCC）2024農曆龍年頒獎晚宴在紐約舉行，大陸商務部長王文濤發表視訊致詞指出，商務部將認真落實「拜習會」舊金山會晤的重要共識，與美方加強對話、管控分歧，努力為兩國企業提供穩定預期。

據大陸商務部網站消息，王文濤提到，今年是中美建交45週年，新年伊始，兩國元首就互致賀信，大陸國家主席習近平指出，45年來，中美關係歷經風雨，整體發展向前，不僅增進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平、穩定和繁榮。從經貿領域來看，作為世界上最大的發展中國家和最大的已開發國家，中美經濟互補，利益交融，中美經貿關係的本質是互利共贏。

王文濤強調，中美元首舊金山會晤達成重要共識，為兩國經貿關係發展指明了方向。2024年，商務部將認真落實兩國元首重要共識，在相互尊重、和平共處、合作共贏基礎上，與美方加強對話、管控分歧，努力為兩國企業提供穩定預期，為各級經貿交流合作營造良好條件。

他還表示，中方將擴大高水準對外開放，持續優化營商環境，推動解決企業合理關切。

他最後提到，希望美國中國總商會繼續發揮好橋樑作用，為促進中美經貿合作貢獻力量。

美國中國總商會成立於2005年，是在美中資企業規模最大、最具影響力的非營利組織之一。

大陸商務部長王文濤18日表示，商務部將認真落實「拜習會」舊金山會晤的重要共識，與美方加強對話、管控分歧，努力為兩國企業提供穩定預期。（新華社）
大陸商務部長王文濤18日表示，商務部將認真落實「拜習會」舊金山會晤的重要共識，與美方加強對話、管控分歧，努力為兩國企業提供穩定預期。（新華社）

舊金山 美國

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