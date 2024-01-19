南海問題 中菲協商管控矛盾

大陸外交部部長助理農融十七日在上海與菲律賓外交部副部長拉扎羅共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制會議。雙方同意繼續通過友好協商妥善管控涉海矛盾分歧，處理好海上緊急事態，特別是管控好仁愛暗沙（仁愛礁）目前局勢。

據大陸外交部官網，雙方外交、國防、自然資源、生態環境、交通運輸、農業、海警等部門代表出席會議，就南中國海形勢和各自關切的涉海問題坦誠、深入地交換了意見，雙方一致認為要不折不扣落實兩國元首就涉海問題達成的重要共識，強調南中國海的和平穩定符合中菲共同利益，也是地區國家的共同目標。

大陸外交部稱：「雙方重申南海爭議不是雙邊關係的全部，認為保持溝通對話對維護海上和平穩定至關重要。雙方同意進一步完善涉海溝通機制，為中菲關係健康穩定發展創造良好條件。」

路透報導，菲律賓外交部在聲明中說，菲中承諾將緩和南中國海緊張局勢，並通過外交管道解決分歧。

中菲近來在南中國海雙方存有主權爭議海域的摩擦加劇。此外，台灣總統大選落幕後，菲律賓總統小馬可仕罕見發文祝賀賴清德當選，也引起大陸強烈不滿，大陸外交部發言人毛寧十七日說，建議小馬可仕總統多讀讀書，以正確瞭解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確結論。

菲律賓國防部長鐵歐多洛隨即回批：「中華人民共和國外交部發言人自甘墮落，做出如此卑劣粗俗的發言，侮辱我們的總統和菲律賓國民，在此過程中進一步貶低她自己，以及她所代表的部會和政黨。」不過毛寧十八日再言，「一個中國原則是紅線也是底線，任何人在台灣問題上挑釁，中方都絕不接受，必將堅決回擊」。

中菲十七日的南海協商會議上，中方也就涉台問題向菲國提出嚴正交涉，要求菲國切實恪守一個中國原則。菲律賓外交部和總統府相繼重申其「一個中國」政策。

上一次中菲南海問題雙邊磋商機制會議是去年三月下旬在馬尼拉舉辦，當時雙方達成十餘項共識和成果，不過雙方在南海的緊張關係隨後急遽升高。