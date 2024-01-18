中南海對台智庫：須高度警惕防範賴清德在台海冒進挑釁

台灣總統大選落幕後，中南海重要涉台智庫、中國社科院台灣研究所所長朱衛東18日接受陸媒專訪時說，賴清德的「台獨」執念與幻想，必然進一步加劇原已缺乏互信的兩岸緊張關係，其任內兩岸關係恐將深陷僵局、困局，各方須高度警惕防範民進黨當局在台海冒進挑釁、生事生亂。

大陸官媒《中新社》18日發布朱衛東受訪內容，他長期從事台灣問題研究，曾任中國社科院台研所政治研究室主任、所長助理、研究員、副所長等職，去年下旬接替楊明杰，升任所長，楊明杰則接任中國現代國際關係研究院院長。中國社科院台灣研究所是由中共中央書記處批准成立，為北京當局擘劃對台政策的重要智囊。

對於民進黨籍候選人賴清德、蕭美琴當選，朱衛東認為，此次選舉呈「三足鼎立」態勢，賴清德以相對多數保住「基本盤」當選，立委選舉中，民進黨席次未過半從而喪失「立法院」控制權。他說，賴上台是多種因素疊加共振的結果，並不代表主流民意，藍白相爭、民進黨「漁翁得利」，是直接原因。

分析選舉影響，「賴清德上台對各方都不是一個好消息，除了民進黨」。朱衛東說，標榜「務實台獨工作者」的賴清德，競選期間的表現坐實了他就是一個「麻煩製造者」，賴清德的「台獨」執念與幻想，必然進一步加劇原已缺乏互信的兩岸緊張關係，強化對立對抗必然使兩岸關係的不確定、不穩定因素大幅增加，意外失控的風險也會顯著上升。

經濟層面，朱衛東說，民進黨當局將無法擺脫「台獨」與「反核」兩大「神主牌」對其施政的阻礙束縛。由於鮮明的「台獨」政治底色及其可能推動的偏激冒進政策，賴清德上台對於台灣經濟及民生都存在不小的負面影響。

朱衛東接著說，未來四年，民進黨及賴清德會受到多方牽制。更重要的是，兩岸關係方面，台海局勢充斥著不確定、不穩定的風險，但大陸絕不會給「台獨」分裂勢力留下任何空間和機會。

他強調，「台獨」就意味著戰爭，加速「台獨」就是在加速統一。「唯有民進黨放棄『台獨』才是解決僵局困局的唯一正確道路。」

朱衛東還提到民眾黨的異軍突起，他說，民眾黨是此次選舉的另類「贏家」，柯文哲憑一己之力在藍綠夾殺下撐出「三黨鼎立」的局面，該黨政黨票增至304萬票，反映其「超越藍綠」的主張對青年和中間選民有吸引力。

朱衛東認為，未來，台灣民眾黨在「立法院」既可與中國國民黨聯手、又能與民進黨合作，民進黨當局會加大對該黨的「誘拉打」。未來藍綠白的競合關係將十分複雜。