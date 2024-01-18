快訊

龍年最會生？人口專家認為「迷信已破」無法拯救生育率

挑戰國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

椎間盤突出怎麼辦？會不會自然好？13項有助舒緩的復健運動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外媒：美國財政部官員赴北京 再度討論經濟合作議題

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
外媒指出，美國財政部官員已赴北京召開雙方的會議，這一會議機制是大陸國務院副總理何立峰與美國財長葉倫在2023年7月會談的共識。圖為何立峰（右）2023年7月與葉倫（左）會談（中新社）
外媒指出，美國財政部官員已赴北京召開雙方的會議，這一會議機制是大陸國務院副總理何立峰與美國財長葉倫在2023年7月會談的共識。圖為何立峰（右）2023年7月與葉倫（左）會談（中新社）

美國財政部官員本周將在北京與大陸討論雙方金融與經濟合作議題，成為雙方在金融領域最新一次的合作。

英國金融時報指出，由美國財政部和大陸政府官員組成的工作小組於1月18日在北京舉行首次會議，小組將討論金融穩定、跨國數據監管、資本市場發展和反洗錢問題，同時也將討論打擊恐怖主義融資以及對國際貨幣基金組織（IMF）政策的看法。

美方的官員將包含美國財政部助理部長尼曼（Brent Neiman）和負責國內金融的副部長內利（Nellie Liang）領導，亦有金融犯罪執法網絡負責人加基（Andrea Gacki）。而中方團隊則將由中國人民銀行副行長宣昌能率領。

彭博社援引一位不願透露姓名的財政部官員表示，美國財政部官員將於週四和週五（18日至19日）在北京會見中國財政部官員。這位官員表示，此次討論是去年成立的最新一輪「金融工作小組」會談，將討論金融穩定、資本市場、毒品和恐怖主義融資等問題。

公開資料顯示，美國財長葉倫（Janet Yellen）2023年7月訪問北京後，與大陸國務院副總理何立峰達成共識，成立「經濟領域工作組」，包含「經濟工作組」與「金融工作組」。2023年10月中美經濟工作組、金融工作組分別以視訊方式舉行第一次會議。

目前大陸官方尚未公布是否有美國財政部官員到訪的消息。

美國 北京

延伸閱讀

春節效應 27萬商家延後繳稅

台股連跌兩天…國安基金密切關注 財政部官員三點分析

北京清華畢業生8成都出國？ 校方駁：只有8%

小規模營業人留意！去年第4季營業稅繳納時間展延

相關新聞

陸外長王毅到訪非洲4國 各國對台灣議題表態成外交重點

大陸外長王毅，17日已經結束在非洲4國的訪問，除了延續34年來大陸外長的慣例外，這次訪問時值13日台灣的總統與立委選舉結...

習近平說「永遠在路上」：深入中共的話語迷宮

台灣2024年總統大選前發生了兩件事，都圍繞著習近平。其一是「在路上」競選廣告CF vs 習近平在二十屆中央紀委三次全會上發表重要講話（2024/01/08）中提到的「永遠在路上」；其二是前總統馬英九選前接受德國之聲（DW）訪問時表示「就兩岸關係而言必須相信習近平」的「信習論」。

象牙海岸總統：台灣是中國的一部分 王毅表示讚賞

中共中央政治局委員、外交部長王毅結束訪非第三站多哥訪問行程後即飛抵鄰近的象牙海岸（大陸稱科特迪瓦）。據大陸外交部網站，當...

大陸與菲律賓重啟南海磋商 重申通過友好協商管控分歧

時隔將近10個月，大陸與菲律賓17日重啟南海磋商，強調南海的和平穩定符合雙方共同利益，也是地區國家的共同目標，並同意進一...

外媒：美國財政部官員赴北京 再度討論經濟合作議題

美國財政部官員本周將在北京與大陸討論雙方金融與經濟合作議題，成為雙方在金融領域最新一次的合作。

李強在達沃斯呼籲合作治理AI 美國：價值觀不同

中國總理李強近日在瑞士達沃斯世界經濟論壇呼籲在人工智慧（AI）治理上進行國際合作，但美國官員表示，不會允許對手國家取得美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。