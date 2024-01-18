外媒：美國財政部官員赴北京 再度討論經濟合作議題

美國財政部官員本周將在北京與大陸討論雙方金融與經濟合作議題，成為雙方在金融領域最新一次的合作。

英國金融時報指出，由美國財政部和大陸政府官員組成的工作小組於1月18日在北京舉行首次會議，小組將討論金融穩定、跨國數據監管、資本市場發展和反洗錢問題，同時也將討論打擊恐怖主義融資以及對國際貨幣基金組織（IMF）政策的看法。

美方的官員將包含美國財政部助理部長尼曼（Brent Neiman）和負責國內金融的副部長內利（Nellie Liang）領導，亦有金融犯罪執法網絡負責人加基（Andrea Gacki）。而中方團隊則將由中國人民銀行副行長宣昌能率領。

彭博社援引一位不願透露姓名的財政部官員表示，美國財政部官員將於週四和週五（18日至19日）在北京會見中國財政部官員。這位官員表示，此次討論是去年成立的最新一輪「金融工作小組」會談，將討論金融穩定、資本市場、毒品和恐怖主義融資等問題。

公開資料顯示，美國財長葉倫（Janet Yellen）2023年7月訪問北京後，與大陸國務院副總理何立峰達成共識，成立「經濟領域工作組」，包含「經濟工作組」與「金融工作組」。2023年10月中美經濟工作組、金融工作組分別以視訊方式舉行第一次會議。

目前大陸官方尚未公布是否有美國財政部官員到訪的消息。