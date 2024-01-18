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象牙海岸總統：台灣是中國的一部分；王毅表示讚賞

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間2024年1月17日，象牙海岸總統瓦塔拉在阿比讓會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。 大陸外交部網站
當地時間2024年1月17日，象牙海岸總統瓦塔拉在阿比讓會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。 大陸外交部網站

中共中央政治局委員、外交部長王毅結束訪非第三站多哥訪問行程後即飛抵鄰近的象牙海岸（大陸稱科特迪瓦）。據大陸外交部網站，當地時間2024年1月17日，象牙海岸總統瓦塔拉在阿比讓會見到訪的王毅。瓦塔拉強調，象牙海岸在台灣問題上的立場清晰明確，那就是，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分。我們將繼續恪守一個中國原則。

王毅也表示，中方高度讚賞象牙海岸支持中方維護國家統一、領土完整。我們也將繼續在涉及科核心利益和重大關切問題上仗義執言，願共同落實兩國元首重要共識，推動中科互利合作提質升級，不斷邁上新台階。

瓦塔拉說，請轉達他對習近平主席的良好祝願，他高度讚賞習近平主席的執政理念和人民情懷，欽佩中國國家建設取得舉世矚目成就，感謝中方在和平與發展問題上展現的大國擔當。

他說，我們為同偉大中國的友誼和強大的科中關係感到驕傲。科中各領域合作取得喜人進展，中國已成為科最大貿易夥伴及投資來源國。感謝中方為科基礎建設和民生改善提供寶貴支持，科方將繼續把對華關係放在優先位置，期待學習借鑒中國成功經驗，拓展各領域合作，推動中非合作論壇成果更多在科落地，更好造福兩國人民。

瓦塔拉強調，象牙海岸在台灣問題上的立場清晰明確；那就是，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分。我們將繼續恪守一個中國原則。

王毅轉達習近平的問候。恭喜象牙海岸成功舉辦第34屆非洲國家盃足球賽，表示這既是非洲人民的盛事，也是象牙海岸的驕傲。中方援建的主體育場按時、高品質交付，建造的阿比讓大橋打造了科新地標，成為中科互利合作的標誌，也是中非友好的象徵。

王毅表示，中非合作論壇成立20多年來，雙方合作進入快車道，取得歷史性成就，為非洲加快發展提供了重要助力，也為促進世界和平穩定作出了中非貢獻。中國正加速以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，願同非洲各國一道，探索既符合各自國情、維持自身獨立性，又能實現共同發展繁榮的有效路徑，攜手邁向現代化。

訪問象牙海岸期間，王毅還與象牙海岸外長阿多姆會談。在結束象牙海岸訪問行程後，王毅即完成了今年初以非洲四國為目的的首次出訪，其後王毅將轉往南美的巴西與加勒比海的牙買加訪問。

當地時間2024年1月17日，象牙海岸總統瓦塔拉在阿比讓會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。 大陸外交部網站
當地時間2024年1月17日，象牙海岸總統瓦塔拉在阿比讓會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。 大陸外交部網站

象牙 王毅 非洲

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