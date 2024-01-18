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63年來首次 大陸人口連減2年

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
出生率快速下滑導致中國大陸總人口連續兩年下滑，並可能已步入難以逆轉的人口負成長期。（法新社）
出生率快速下滑導致中國大陸總人口連續兩年下滑，並可能已步入難以逆轉的人口負成長期。（法新社）

二○二三年大陸人口持續減少，成為繼一九五九年至一九六一年三年「大饑荒」後，六十三年來首次連續第二年人口負成長。繼二○二二年總人口減少八十五萬人後，去年大陸人口再減二○八萬，與此同時，出生人口則跌至九○二萬人。專家示警，中國大陸恐已步入難以逆轉的人口負成長期，將帶來廣泛而深遠的影響。

大陸國家統計局昨日公布，截至去年底，大陸總人口為十四億九百六十七萬人，較上年減少二○八萬人。去年出生九○二萬人、死亡一一一○萬人；人口出生率降至千分之六點三九，自然成長率跌至千分之負一點四八；老年人口占比則進一步擴大，六十歲以及六十五歲以上人口，分別上升到百分之廿一點一、十五點四。

相較於二○一九年出生人口一四六五萬人，大陸短短五年時間新生兒就大減近四成，而且是連續七年下跌。其背後因素很多，如育齡女性人數減少、初婚年齡推遲、職場歧視、育兒費用高等。出生人口過低的問題也持續引發關注，路透即認為，這將對大陸經濟產生深遠影響。

綜合財新網、第一財經等陸媒報導，人口學者黃文政分析指出，出生人口下降會依次影響到各行各業，短期內是奶粉、兒童用品，中長期是教育、房屋、電子消費品、醫療、養老等。他表示，當前大陸官方鼓勵生育力度不足，建議設立國家級人口基金，常態性向養育家庭發放養育費用。

中國人口學會會長翟振武則提到，目前的「少子老齡化」趨勢會波及勞動力短缺問題，長期是一大挑戰。他表示，建立起「全面的生育支持政策體系」是大陸生育率能否回歸到與發達國家一致的關鍵，其中建立托育系統效果將最明顯；南開大學經濟學院教授原新強調，大陸長周期人口負成長的內生性動力一直都在。

儘管隨著龍年即將到來，上述專家都預測今年大陸出生人口有機會回升，甚至再度跨越千萬門檻，但這是生肖文化因素影響，無法改變長期趨勢。大陸國務院發展研究中心最新發布的「中國發展報告」即預測，未來出生人口約每十年會減少百萬。

中國人口與發展研究中心研究員張許穎及其團隊成員測算，二○三一至二○四○年，大陸人口年均將減少三百七十萬，之後人口負成長會不斷提速，預計二○五○年後，年均將減一千萬人。

目前大陸各地都在積極推出政策刺激生育，如生育及住房補貼、產假、將輔助生殖技術納入醫保給付等，但受到地方財政壓力等現實條件限制，多地補貼已傳出「政策是真的，但資金遲遲沒有下撥」。

生育 中國人口

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