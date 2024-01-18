陸駐美大使謝鋒：少了台海穩定 中美不安

大陸國台辦發言人陳斌華昨日在台灣選後首場記者會指出，選舉結果顯示，民進黨不能代表台灣主流民意，也改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向。展望二○二四年兩岸關係，陳斌華稱，大陸持續促進兩岸各領域交流合作，不斷擴大兩岸人員往來，深化兩岸融合發展，促進兩岸同胞心靈契合。

大陸國台辦昨記者會，陳斌華先就中共總書記習近平的新年賀詞、大陸國台辦主任宋濤的新年寄語，和展望二○二四年兩岸關係作出表述，並回應台灣大選結果、總統當選人賴清德的兩岸論述、美中台關係等議題，時長近八十分鐘。

陳斌華提到，習近平在新年賀詞強調「祖國統一是歷史必然」，只有實現祖國統一，才能從根本上清除台獨分裂的隱患，徹底粉碎外部勢力「以台制華」的圖謀，才能結束兩岸長期政治對立的特殊狀態，實現台海永久和平。新的一年，大陸將堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持九二共識、反對台獨，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

對於賴清德希望與大陸重啟對話，陳斌華說，在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體大陸交往都不存在障礙。「民進黨頑固堅持台獨分裂立場，是其與我們交往的根本障礙」。

陸媒關切賴清德當選後，「武統」輿論升溫，陳斌華兩次表示，大陸願意為和平統一創造廣闊空間，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。陳斌華並以相當大篇幅說明大陸對於今年兩岸經濟交流合作、人員往來和各領域交流及與台灣政黨、團體、代表性人士開展交流的規畫與期望。

中國大陸駐美大使謝鋒昨表示，少了台海穩定，中美關係就會動盪不安；台灣地區最近選舉，無論怎麼投，都不改變「世界上只有一個中國」的事實，維持台海的和平穩定符合中美的利益，最重要的護欄是中美三聯合公報，最迫切的任務是要遏阻台獨勢力。

大陸國家安全部則連續兩日發文，先稱大陸「反分裂國家法」將劍指台獨分裂勢力，昨更指稱台灣情治部門在這次大選再度充當台獨「打手」，揚言將依法採取反制、懲治行動。