中國天舟七號發射升空 補給5.6噸物資

據央視新聞直播，中國天舟七號貨運飛船今晚10時27分在海南島文昌航太發射場發射升空，其後進入太空完成船箭分離，已準確進入預定軌道，將對接中國太空站補給5.6噸物資。

中國載人航太工程辦公室表示，天舟七號貨運飛船是中國今年載人航太工程的第一次發射任務，將為在軌的神舟17號和後續的神舟18號兩個太空人乘組運送補給物資。

天舟七號貨運飛船此次運載物資總重約5.6噸，主要包括太空人的生活物資、服裝、食品等，其中新鮮水果將近90公斤，比上一次的天舟六號增加近30公斤。

此外，天舟七號還攜帶太空站設備的備品備件及可靠性維修件、科學實驗載荷及空間站推進劑。

據發布，由於貨運飛船裝載量的提升、太空站物資充足，從本次任務開始，天舟的發射頻次將由一年兩發降為兩年三發。