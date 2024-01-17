邊充電邊學習？ 大陸推出「習思想行動電源」

大陸官媒推出《習近平談治國理政（1—4卷）》思想充電寶（行動電源），可一邊為手機充電，一邊收聽中共總書記習近平新時代中國特色社會主義思想的有關內容。

「習近平思想充電寶」的照片近日在大陸網上熱傳，這款紅色的充電寶，印有「給手機充電，為思想賦能」的宣傳語。據悉，該產品由大陸官媒《光明日報》推出，去年曾交付部分產品給大陸全國兩會代表使用。

據介紹，該融媒體產品通過新載體、新場景、新應用，將《光明日報》刊發的72位思想理論專家文章轉化為語音，深入解讀習近平新時代中國特色社會主義思想內容，讓中共黨員幹部民眾「在聽原著中學原文，在悟原理中知原義」，「推動習近平新時代中國特色社會主義思想更加入耳入心」。

負責研發該融媒體產品的光明網副總編輯高賽表示，不同於傳統教材，《習近平談治國理政（1-4卷）》思想充電寶連通線上、線下，將虛擬節目與實體產品結合，相關學習資料同步在官媒光明網以專題網頁形式推出，並在語音直播喜馬拉雅、蜻蜓FM、新浪微博等平台同步分發推送，擴大理論宣傳的覆蓋面和受眾影響力。

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據悉，從「學習強國」應用程式（App）到「復興壹號」，大陸近年來推出了一個又一個平台，敦促民眾學習習近平思想，並以各種方式進行學習「成果」測試，以測試中共黨員、幹部學習的時間和次數。