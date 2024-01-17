大陸連續第二年人口總數下降 專家：生育率一旦降低就難逆轉

中國國家統計局周三（1月17日）發布數據顯示，2023年年末中國全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）140967萬人，比上年末減少208萬人。全年出生人口902萬人，死亡人口1110萬人，人口減少208萬人。

中國2022年出生人口為956萬人，死亡人口為1041萬人。與2021年年末相比，總人口減少85萬人。

2022年也是中國近61年來的首次人口負增長。而2023年的人口減少數量再進一步超過2022年。

2022年12月，中國官方突然放鬆對新冠疫情的管控措施。此後感染新冠病毒的病例數在短時間內大幅攀升。中國幾乎各地都出現醫療資源擠兌的現象。

去年中國死亡總人數上升6.6%，達到1110萬人，死亡率達到1974年以來的最高水平。

與此同時，出生率下降5.7%，新出生人口902萬人，出生率創歷史新低，平均每千人中新出生6.39人，低於2022年的6.77人。

中國從上世紀80時代到2015年執行的獨生子女政策以及這期間並行加速的城市化進程導致中國幾十年來出生率直線下降。

路透社指出，這一現象與日本、韓國早期的經濟繁榮時期相似，大量人口從農村地區遷移到城市，但在城市生育養育子女的的成本也更高。

2022年日本的出生率為平均每千人6.3個新生兒，而韓國的出生率為4.9。

中國人口學者梁建章撰文指出，儘管中國的發展水平還不如發達國家，但生育率比發達國家還低，除了與中國實行限制生育的政策有關以外，還有以下幾個原因使得中國的生育率比其他國家更低。他認為：「以中考和高考的統考統招制度造成了世界上最內卷的教育制度，給家長和學生造成了嚴重的財務和精神的負擔。其次，中國大城市一線城市絕對房價和相對房價依然位居全球前列，全球前十大高房價城市，中國佔一半。第三，中國在生育福利方面還遠遠沒有落實，發達國家的政府一般會拿出GDP的1%-3%來提供家庭福利，這包括現金，免稅還有如普惠的幼托服務等生育福利。」

他認為，這些原因使得中國的育兒成本相對於收入幾乎是世界上最高的。

雖然中國很多地方政府宣布了各種鼓勵生育的措施，包括稅收減免、更長的產假和住房補貼，但是育齡人口的生育意願還是有限。一位在北京一家互聯網企業工作的36歲的王先生對路透社表示，他和妻子都不願意再生育第二個孩子。他說：「人們不會因為這些鼓勵生育的措施就多生孩子。這些激勵措施是輔助性的，而不能從根本上解決問題。」

路透社引述密歇根大學的人口學家周雲的看法說：「我們從其他低生育率國家一再觀察到的現象是一旦生育率降低，往往就很難逆轉。」

2023年，青年失業率創歷史新高，許多白領的薪金下降，儲蓄幾乎全部家庭財富的房地產業深陷危機。這都造成中國人的生育意願進一步下降。

外界擔心，由於勞動力和消費者數量的減少，世界第二大經濟體的增長前景可能也在減弱。對老年人的照管和退休福利成本的上升給負債累累的地方政府帶來了更大的壓力。

根據聯合國專家的估測，到2050年，中國人口將減少1.09億，這比2019年的預測高出三倍多。中國60歲及以上人口從2022年的2.8004億增加到2023年的2.9697億，約佔總人口的21.1%。

到2035年，中國60 歲及以上的退休年齡人口預計將從目前的2.8億增加到4億以上，超過美國總人口。

中國社科院研究指出，到2035年，中國的養老金體系將資金耗盡。

生活在甘肅西北部的一名57歲的農民在接受路透社采訪時說，他每年的收入約為2萬元人民幣。家裡的積蓄微薄。到了60歲，每個月他可以從國家領到160元養老金。他說：「這些錢養老肯定不夠。我希望我的孩子們能再給我提供一些經濟上的支持。」

（路透社）

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