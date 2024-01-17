謝鋒：台灣問題仍然是中美關係最具爆炸性的問題

2024年1月16日晚間，中國駐美國使館舉行紀念中美建交45週年暨2024年新春招待會，駐美大使謝鋒出席並發表致詞；謝鋒說，幾天前，台灣舉行了地區選舉。不論台灣島內局勢怎樣變化，都不可能改變世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，不可能改變國際社會堅持一個中國原則的普遍共識，不可能改變中國終將實現統一、台灣遊子必將回到祖國懷抱的歷史大勢。

他表示，維護台海和平穩定最符合中美雙方利益，中美三個聯合公報是最重要「護欄」，遏制「台獨」這個禍根亂源是最緊迫任務。

據該使館消息，謝鋒引導美各界重溫中美建交公報有關台灣問題內容時強調，中美建交公報白紙黑字明確指出，美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將與台灣人民維持文化、商務和其他非官方關係。今天，台灣問題仍然是中美關係中最重要、最敏感、最具爆炸性的問題，台海局勢不穩，中美關係難安。

中國大陸駐美大使謝鋒（右）16日在大使館舉行中美建交45周年紀念活動暨2024年新春招待會上，與國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink，左，背對者）握手致意。華盛頓記者張文馨／攝影