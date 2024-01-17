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多哥外長一見王毅即說堅定奉行一中原則 王毅：真朋友

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國大陸外交部長王毅已抵多哥訪問。圖為他14日在訪非首站埃及，與埃及外長簽署中埃全面戰略伙伴關係第二個五年實施綱要。 (新華社)
中國大陸外交部長王毅已抵多哥訪問。圖為他14日在訪非首站埃及，與埃及外長簽署中埃全面戰略伙伴關係第二個五年實施綱要。 (新華社)

據大陸外交部網站上午消息，當地時間2024年1月16日，中共中央政治局委員、外交部長王毅離開訪非第二站突尼斯，受邀赴多哥進行訪問。當王毅抵達多哥的洛美國際機場時，專程前往迎接的多哥外長迪塞一見面就對王毅說，多哥堅定奉行一個中國原則，支持中國政府在台灣問題上的立場。

他並說，多哥政府已特別發佈公告，強調世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣事務是中國的內政。多哥完全支持中方維護主權和領土完整。

多哥此一不尋常的舉措，可能與台灣剛結束的總統大選結果有關。

而王毅也回應表示，真朋友就是在關鍵時刻互相支持。感謝多哥支持中方的正義立場，中國也將持續堅定支持多哥維護主權、安全和發展利益，共同捍衛不干涉內政這項國際關係基本準則。

王毅 外交部 尼斯

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