聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸學者看台灣大選 「賴面臨5座大山」

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

針對台灣大選結果，上海台灣研究所所長倪永傑表示，台灣不滿民進黨的聲音不會削弱；中國大陸應保持戰略定力，處變不驚、以智應變。

中新社報導，倪永傑指出，此次綠營以微弱多數贏得選票，僅能稱為「慘勝」，非綠陣營主要輸在「藍白分」、選舉策略不如對手。由於國民黨與民進黨在立法院席次接近，而台灣民眾黨席次明顯增加，選後民眾黨將在立法院扮演關鍵少數角色，成為台灣政局重要變數。

觀察選舉反映的台灣民意，他聲稱，「要和平、要發展、要交流、要合作」，「反獨、反戰、反去中國化」和「疑賴、疑綠、疑美」的「四要」「三反」「三疑」是台灣真正主流民意，多數民眾都期待建立穩定友善的兩岸關係，對賴清德本人、民進黨的執政能力及「親美抗陸」路線都存有疑慮。

他還說，賴清德只是弱勢統治、少數政權，面臨五座大山，包括民進黨派系衝突、在野勢力牽制（尤其無法控制立法院）、不滿民進黨的民意制約、美方壓力及大陸強大的反制。近年在民進黨的台獨政策下，台灣已變成地球上最危險地區，包括美國在內，全球都擔心台海發生重大衝突，引發危機。

倪永傑說，大陸應塑造有利的台海局勢，做好風險管控，精準打擊台獨，推進融合發展，擴大兩岸交流，推進統一。

此外，大陸國家安全部昨發布「反分裂國家法利劍高懸」文章，警告「台獨」意味濃厚。文章指出，大陸於二○○五年制定的反分裂國家法明確規定，三種情況下得採取非和平方式及其他必要措施，明晰了大陸在兩岸關係上的紅線底線。

民進黨 台獨 立法院

延伸閱讀

黃捷同意了 王定宇曝她加入民進黨湧言會原因、趙天麟曬合照

大選後3天公布高端疫苗合約 綠委：不用做政治性解讀

大選後不到一個月過新年 台北街頭已飄散年節氣氛

大選後人事搬風！台中21名三線一星、二星警官異動 明布達上任

相關新聞

一度行蹤成謎 胡錦濤之子升任民政副部長

中國大陸國務院昨發布國家工作人員任免公告顯示，大陸前國家主席胡錦濤之子胡海峰已升任民政部副部長。

陸學者看台灣大選 「賴面臨5座大山」

針對台灣大選結果，上海台灣研究所所長倪永傑表示，台灣不滿民進黨的聲音不會削弱；中國大陸應保持戰略定力，處變不驚、以智應變...

習近平「八個堅持」 要走與西方有別的「中國特色金融發展之路」

據央視新聞報導，大陸「省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班」16日上午在中共中央黨校開班。中共中央總書記習近平...

菲總統祝賀賴清德當選 陸外交部震怒：建議馬可仕多讀讀書

針對菲律賓總統馬可仕罕見祝賀賴清德當選台灣總統，大陸外交部發言人毛寧16日在外交部例行記者會上說，「我們建議馬可仕總統多...

這回升官終於是真的！胡錦濤之子胡海峰 升任陸民政部副部長

大陸國務院16日發布的國家工作人員任免公告顯示，大陸前國家主席胡錦濤之子胡海峰已升任民政部副部長。

諾魯斷交成重點 陸外交部本周首場記者會宛如「台灣專場」

台灣上周六舉行的大選，國際社會高度關注，大陸外交部15日例行記者會更宛如台灣專場，整場記者會有超過半數提問和台灣議題有關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。