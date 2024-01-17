陸學者看台灣大選 「賴面臨5座大山」

針對台灣大選結果，上海台灣研究所所長倪永傑表示，台灣不滿民進黨的聲音不會削弱；中國大陸應保持戰略定力，處變不驚、以智應變。

中新社報導，倪永傑指出，此次綠營以微弱多數贏得選票，僅能稱為「慘勝」，非綠陣營主要輸在「藍白分」、選舉策略不如對手。由於國民黨與民進黨在立法院席次接近，而台灣民眾黨席次明顯增加，選後民眾黨將在立法院扮演關鍵少數角色，成為台灣政局重要變數。

觀察選舉反映的台灣民意，他聲稱，「要和平、要發展、要交流、要合作」，「反獨、反戰、反去中國化」和「疑賴、疑綠、疑美」的「四要」「三反」「三疑」是台灣真正主流民意，多數民眾都期待建立穩定友善的兩岸關係，對賴清德本人、民進黨的執政能力及「親美抗陸」路線都存有疑慮。

他還說，賴清德只是弱勢統治、少數政權，面臨五座大山，包括民進黨派系衝突、在野勢力牽制（尤其無法控制立法院）、不滿民進黨的民意制約、美方壓力及大陸強大的反制。近年在民進黨的台獨政策下，台灣已變成地球上最危險地區，包括美國在內，全球都擔心台海發生重大衝突，引發危機。

倪永傑說，大陸應塑造有利的台海局勢，做好風險管控，精準打擊台獨，推進融合發展，擴大兩岸交流，推進統一。

此外，大陸國家安全部昨發布「反分裂國家法利劍高懸」文章，警告「台獨」意味濃厚。文章指出，大陸於二○○五年制定的反分裂國家法明確規定，三種情況下得採取非和平方式及其他必要措施，明晰了大陸在兩岸關係上的紅線底線。