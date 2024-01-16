菲總統祝賀賴清德當選 陸外交部震怒：建議馬可仕多讀讀書

針對菲律賓總統馬可仕罕見祝賀賴清德當選台灣總統，大陸外交部發言人毛寧16日在外交部例行記者會上說，「我們建議馬可仕總統多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論。」

毛寧指出，馬可仕總統有關言論嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已於第一時間向菲方提出強烈抗議。

毛寧稱，「今天上午，農融部長助理召見菲律賓駐華大使，提出嚴正交涉，敦促菲方給中方一個負責任的交代。」

如同大陸外交部回應台灣選舉一貫基調，毛寧再次強調：「台灣地區選舉結果改變不了兩岸關係基本格局和發展方向，阻擋不了中國終將統一，也必然統一的大勢。」

毛寧表示，中方正告菲方不要在台灣問題上玩火，切實恪守一個中國原則和中菲建交公報，立即停止在涉台問題上的錯誤言行，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

此外，16日記者會上也有許多台灣相關議題，在回應我外交部指責大陸打壓外交空間時，毛寧指出中國政府從來不拿原則做交易，民進黨罔顧歷史大勢，拒不接受一個中國原則，千方百計圖謀拓展所謂「國際空間」。從事「台獨」分裂行徑是沒有任何出路的，注定以失敗告終。

對於美國會眾議院要求美財長支持台灣加入國際貨幣基金（IMF），毛寧回應，美方所謂法案粗暴干涉中國內政，妄圖借台灣問題搞政治操弄，製造「兩個中國」「一中一台」，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。「台灣沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。」她說。

馬可仕15日在X平台上指出：「我謹代表菲律賓人民，祝賀當選總統賴清德被選為台灣的下屆總統。」，同時還說，「我們期盼密切合作，推進共同利益，促進和平，並在今後的歲月裡確保雙方人民的繁榮。」